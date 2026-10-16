Plaza Mayor se viste de rosa por el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

Plaza Mayor se suma este mes a la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Los viernes y sábados de octubre a partir de las 20 horas, la fachada de Plaza Mayor se iluminará de rosa como muestra de apoyo a todas las personas que han pasado o están pasando por un cáncer de mama, así como a sus familias y a todas aquellas personas que trabajan cada día para hacer frente a esta enfermedad.

El rosa formará parte del paisaje de Plaza Mayor durante estas semanas para acompañar una campaña que busca poner el foco en la importancia de la prevención, la investigación y la detección precoz, además de dar visibilidad a una realidad que afecta a muchas mujeres y a su entorno.

Con esta iniciativa, Plaza Mayor vuelve a poner su espacio al servicio de una causa social, convirtiendo su fachada en un gesto visible de solidaridad.

En Málaga, la Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla una labor fundamental de prevención y concienciación, apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, además de impulsar la investigación oncológica. A través de sus servicios de atención psicológica, social y sanitaria, la entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de su entorno durante todo el proceso de la enfermedad