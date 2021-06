La ONCE reparte 280.000 euros en el centro de Torremolinos

Márquez, que es vendedor de la ONCE desde 2001, se mostraba esta mañana encantado con el cuarto premio mayor que da a sus clientes. “Estoy muy contento y con mucha alegría porque lo que uno quiere es dar premios y al menos a ocho personas les he podido hacer feliz –afirma-. Espero que le haya tocado a gente que lo necesite, porque después de la pandemia hay mucha gente con problemas para pagar la hipoteca, el coche o llegar a fin de mes y 35.000 euros vienen muy bien. Yo me alegro mucho”, añade.

El sorteo de este miércoles ha dejado otros 350.000 euros en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe con otros diez cupones premiados también con 35.000 euros, por lo que la ONCE ha repartido un total de 630.000 euros entre las provincias de Málaga y Sevilla. El sorteo, que estaba dedicado al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, ha llevado el resto de sus premios entre Galicia y la Comunidad de Madrid.