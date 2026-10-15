Más de 8.000 personas visitarán la caravana de educación ambiental de Fundación Unicaja y PROAMB

Fundación Unicaja y Protección Ambiental Integrada (PROAMB) renuevan su alianza para impulsar la segunda ruta de la caravana medioambiental interactiva ‘Eco Truck’ que llegará a más de 8.000 personas en toda Andalucía. Hasta mediados de noviembre esta iniciativa itinerante recorrerá cerca de medio centenar de municipios de las ocho provincias andaluzas para concienciar sobre sostenibilidad y cambio climático.

El vehículo ambiental ha visitado hoy el Colegio Fundación Unicaja Virgen del Carmen de Andújar (Jaén) donde los escolares han participado en actividades sobre consumo responsable, eficiencia energética, gestión de residuos y biodiversidad.

La iniciativa ‘Eco Truck Caravana Ambiental’ transforma un vehículo en un centro móvil de formación y sensibilización ambiental para ofrecer contenidos formativos sobre sostenibilidad a través de metodologías interactivas y audiovisuales. La caravana ofrece una experiencia educativa donde la diversión, el descubrimiento y la reflexión se entrelazan en una experiencia inmersiva diseñada para despertar la sensibilización y conciencia ambiental.

Este programa de educación ambiental contempla 17 desafíos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizados en cinco estaciones temáticas dentro de la caravana: desarrollo sostenible, consumo responsable, energías renovables y eficiencia energética, gestión de residuos y reciclaje y protección de la biodiversidad. En cada espacio, se desarrollan actividades como pruebas cooperativas de memoria, juegos con maquetas y mapas interactivos y puzles. Fuera de la caravana, las personas participantes realizarán talleres de agricultura regenerativa, de papel reciclado y creación de bombas de semillas y simulacros de consumo en el hogar.

La sostenibilidad y la sensibilización ambiental forman parte del compromiso de Fundación Unicaja con el desarrollo responsable de la sociedad. A través de iniciativas como Eco Truck, caravana ambiental, la Fundación promueve la educación medioambiental entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes, fomentando hábitos sostenibles, el conocimiento sobre la conservación del entorno y una mayor concienciación frente a los retos ambientales actuales.