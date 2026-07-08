La marbellí Alfil Patrimonial Socimi cierra el ejercicio con récord: el beneficio crece un 21% y los dividendos más del 37%

Las cuentas anuales de Alfil Patrimonial SOCIMI han revelado un incremento del beneficio superior al 20% y los dividendos de los accionistas han sido cercanos al 40%.

Los resultados se apoyan en una reducción de la deuda del 5% respecto a 2024, que ha permitido rebajar el apalancamiento de la compañía del 15% al 14%.

El presidente y CEO de la compañía, Francisco Gómez Palma, ha presentó recientemente los resultados en la Junta de Accionistas y asegura que: "es una cifra extraordinariamente baja para el sector inmobiliario que, además de seguridad, nos otorga una posición ventajosa de cara a nuevas vías de financiación".

Además, añade que los logros son fruto de una "gestión profesionalizada, con mecanismos de control analítico que han permitido crecer en ingresos y, al mismo tiempo, contener los gastos de explotación”.

Estos datos han sido respaldados por la Junta de Accionistas, que ha aprobado la gestión del Consejo de Administración con una amplia mayoría, 83% de los votos, ratificando así a sus miembros en el cargo.

Con este sólido respaldo, Alfil Patrimonial encara una precisa hoja de ruta de crecimiento con varios objetivos destacados: la incorporación de nuevos activos en ubicaciones como Madrid y el desarrollo de una nueva línea de negocio, las Residencias Profesionales, orientada a ofrecer alojamiento en alquiler asequible para trabajadores.