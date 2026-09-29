Fundación Unicaja y Museke dotan de energía solar a 80 familias vulnerables de Ruanda

Fundación Unicaja y Museke han dotado de energía solar a cerca de medio millar de personas en Ruanda gracias al proyecto ‘Rayos de Esperanza: 80 hogares iluminados en Ruanda’. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la institución, mejorará de forma significativa sus condiciones de vida al proporcionar acceso sostenible a la electricidad, favoreciendo la seguridad, educación y el bienestar familiar, mientras se promueve el uso de energías limpias y renovables.

La falta de acceso a electricidad en las viviendas es una de las carencias más evidentes y comunes entre las familias del país africano. Con este proyecto, Fundación Unicaja y Museke se alían para generar oportunidades, promoviendo la autonomía energética, la educación ambiental y el empoderamiento comunitario.

La ausencia de electricidad en los hogares restringe gravemente las oportunidades educativas y de desarrollo de los niños y niñas, que no pueden estudiar en casa después del anochecer. Además, dificulta la realización de actividades productivas o educativas por parte de los adultos, refuerza la exclusión digital, y profundiza el círculo de pobreza intergeneracional. A través de la instalación de kits solares domésticos, se busca ofrecer una solución sostenible, segura y respetuosa con el medio ambiente. Cada sistema permite la iluminación básica del hogar, la carga de pequeños dispositivos electrónicos, y contribuye a una mejora sustancial en el bienestar de las familias beneficiadas.

El proyecto, que también ha contemplado formación a las familias en el uso, mantenimiento y conservación de los sistemas solares instalados, ha priorizado aquellos hogares con presencia de menores, mujeres cabeza de familia y personas con discapacidad. Además, jóvenes o técnicos locales han participado en la instalación de estos equipamientos, generando oportunidades de formación y empleo en el ámbito de las energías limpias.