El Ayuntamiento activa el Plan Territorial de Emergencia y cierra parques, mercados municipales, equipamientos sociales, culturales y deportivos y salas de estudio ante el aviso naranja por fuertes precipitaciones

El Ayuntamiento de Málaga ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros. Esta situación, que conlleva la posibilidad de movilizar todos los recursos humanos necesarios para atender una posible emergencia, se complementa con la elevación a fase de emergencia nivel 2 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) establecido por la Junta de Andalucía, por lo que el plan de Málaga queda integrado en el regional para dar respuesta a cualquier demanda que pueda producirse en otros puntos.

Ante la previsión de que se registren fuertes precipitaciones y una vez suspendida por la Junta de Andalucía la actividad lectiva presencial, desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía evitar los desplazamientos que no sean necesarios. En este sentido, desde el Área de Recursos Humanos y Calidad se ha establecido que mañana preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo todo el personal municipal, excepto Policía Local, Bomberos o aquellos que deban desarrollar sus tareas de modo presencial en centros de trabajo que deban permanecer obligatoriamente abiertos.

Además, como medida preventiva, hoy van a permanecer cerradas instalaciones municipales como museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, mercados municipales, recintos deportivos y espacios deportivos al aire libre, así como salas de estudio y La Caja Blanca. Igualmente, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro cerrarán al público, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, también serán clausurados de forma temporal. Esta decisión afecta a los siguientes espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez ‘Pipi’; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Igualmente, las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes mantendrán un operativo para atender posibles incidencias.

Atención a personas sin hogar

Desde el Área de Derechos Sociales se han adoptado medidas de prevención y atención a personas sin hogar. Así, la Unidad de Calle revisará las ubicaciones de mayor vulnerabilidad en las que pueda haber personas sin hogar, tales como arroyos o puentes bajo los cauces, para informar del riesgo de lluvias y ofrecerles la posibilidad de acceder a alguna plaza de acogida.

Consejos a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento se ofrecerá información a través de sus perfiles oficiales en redes sociales y, en caso de ser necesario, se hará también de forma presencial y con carácter preventivo en aquellas zonas en las que, por sus particularidades concretas, se determine a nivel técnico que se precisa una comunicación personalizada. En este sentido, se recomienda a la ciudadanía no hacer casos a bulos y acceder solo a información verificada, es decir, la procedente de administraciones públicas, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otros.