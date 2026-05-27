El malaguismo revive el sueño del ascenso en la nueva campaña de Onda Cero Málaga y Málaga The Agency

La emoción de volver a Primera División. Ese sentimiento imborrable que quedó grabado en miles de aficionados del Málaga CF vuelve a ponerse sobre la mesa gracias a la nueva acción impulsada por Onda Cero Málaga y Málaga The Agency.

Bajo el mensaje “¿Recuerdas dónde estabas la última vez que viste al Málaga CF ascender a Primera?”, la campaña busca conectar con la memoria colectiva del malaguismo y despertar la ilusión de cara a una temporada en la que muchos sueñan con regresar a la élite del fútbol español.

El vídeo, cargado de simbolismo, emoción y referencias a la historia reciente del club blanquiazul, recuerda aquel inolvidable ascenso de 2008 y mezcla imágenes de pasión, sentimiento y orgullo malagueño con un mensaje claro: Málaga quiere volver al lugar que siente suyo.

La pieza concluye con una declaración de intenciones que ya circula entre los aficionados en redes sociales:

“Tanto Málaga The Agency como Onda Cero Málaga queremos que revivas esa sensación porque estamos seguros de que este año volveremos a estar en la élite, que es nuestro lugar”

Una campaña que apela directamente al corazón de una afición que nunca ha dejado de creer y que mantiene intacta la esperanza de volver a ver a La Rosaleda vibrando entre los grandes del fútbol español.