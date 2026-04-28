La lechuga malagueña, eje de un showcooking sobre alimentación sostenible

El pasado 26 de abril, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce acogió un showcooking centrado en la lechuga malagueña, un producto local, de temporada y con alto valor nutricional. La actividad, celebrada a las 11:00 horas, reunió a público interesado en la gastronomía saludable y sostenible.

El evento, organizado por el GDR Valle del Guadalhorce en colaboración con el Ayuntamiento de Coín, contó con la participación del equipo de El Patio Gastrobar, que elaboró en directo distintas propuestas culinarias utilizando las dos variedades tradicionales de lechuga malagueña: blanca y negra. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las cualidades de este cultivo y degustar tanto el producto en crudo como los platos preparados.

La jornada comenzó con una introducción a cargo de José Manuel Hevilla, representante de la Red Andaluza de Semillas, quien explicó las características de esta variedad autóctona y dirigió una cata comparativa.

Durante su intervención, destacó la importancia de conservar las semillas tradicionales, subrayando que la lechuga malagueña presenta menor acumulación de nitratos, lo que la convierte en una opción más saludable. Además, puso en valor su sabor suave, textura fina y su riqueza en vitaminas A, C, E y K, así como en minerales y fibra.

Posteriormente, el equipo de cocina de El Patio Gastrobar de Coín presentó dos innovadoras elaboraciones: una lechuga en diferentes texturas —con crema, hojas crujientes y salteadas— y unos rollitos de lechuga rellenos de crema de almendra. Ambas propuestas buscaban resaltar el potencial gastronómico de este producto tradicional desde una perspectiva contemporánea.

El público asistente pudo degustar tanto las variedades de lechuga como los platos elaborados, disfrutando de una experiencia completa que combinó divulgación, cocina en vivo y degustación.

Este showcooking se enmarca dentro del proyecto “Sabor y Conciencia: Tu plato, tu impacto”, una iniciativa que promueve el consumo responsable y pone el foco en el origen de los alimentos. El programa forma parte del proyecto europeo NOPLANETB, impulsado en España por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, con la cofinanciación de la Diputación de Sevilla y la Unión Europea.

En este contexto, Belén Corraliza, técnica del GDR Valle del Guadalhorce, explicó que el objetivo del proyecto es concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de los hábitos alimentarios, fomentando el consumo de productos locales, ecológicos y de temporada. Según trasladó, este tipo de prácticas no solo mejora la calidad de la alimentación, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente y al fortalecimiento de la economía local.

La iniciativa pone el acento en la necesidad de avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles como herramienta clave frente al cambio climático. En este sentido, se recuerda que optar por productos de temporada puede reducir hasta un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzando así el papel del consumidor en la construcción de un modelo más respetuoso con el entorno.

Con acciones como esta, el proyecto continúa promoviendo la conexión entre productores, restauradores y ciudadanía, impulsando una mayor conciencia sobre el impacto de cada elección en el plato.