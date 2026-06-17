La juventud cofrade de Málaga se cita este viernes en San Julián para celebrar su misa anual

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebrará el próximo viernes 19 de junio, a las 19:30 horas, la tradicional Misa de la Juventud Cofrade en la Iglesia de San Julián. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario cofrade juvenil, que vuelve a reunir a los jóvenes de las hermandades y cofradías malagueñas en torno a la fe y a la vida de la Iglesia.

La celebración tendrá lugar, además, en fechas cercanas a la onomástica de San Luis Gonzaga, patrón de la juventud, lo que refuerza el sentido de este encuentro anual como una oportunidad para compartir la vocación cristiana y cofrade de los jóvenes de nuestra ciudad.

Gracias a la labor de la Comisión de Juventud de la Agrupación de Cofradías, este encuentro vuelve a hacerse realidad con la implicación de los grupos jóvenes y vocalías de juventud de las hermandades y cofradías malagueñas, que mantienen vivo el compromiso de las nuevas generaciones con la Semana Santa de Málaga.

La misa será oficiada por el Rvdo. Padre D. Isidro Calderón, quien presidirá esta celebración dirigida especialmente a los jóvenes cofrades y a todos aquellos que deseen participar en esta jornada de oración, encuentro y convivencia.

Desde la Agrupación de Cofradías se hace un llamamiento a todos los jóvenes cofrades de Málaga, así como a los grupos jóvenes de las Hermandades y Cofradías, para que acudan y participen en esta cita tan significativa. Una ocasión para compartir la fe, fortalecer los lazos entre la juventud cofrade y expresar la alegría de pertenecer a una generación comprometida con la Iglesia y con la Semana Santa de nuestra ciudad.