Hrider abre una delegación en México para impulsar el desarrollo de su negocio

La startup malagueña Hrider finaliza el año abriendo una delegación en México para impulsar el desarrollo de su negocio en el país debido al enorme potencial que hay y a que es una plaza donde históricamente ha trabajado mucho y bien. Ahora la apuesta es tener presencia física constante liderada por la Country Manager Dalia Oviedo, mexicana que ha estado un año en España formándose en la empresa malagueña antes de emprender el camino de vuelta para impulsar en su país el crecimiento de Hrider. Hasta ahora, Perú y Colombia eran los dos países latinoamericanos con equipo trabajando desde el terreno. Actualmente Hrider cuenta con más de 50 clientes activos en el país mexicano. “México es un mercado muy grande. Por un lado vamos a dar a nuestros clientes una atención más cercana, y al resto de empresas que no trabajan con nuestra tecnología vamos a enseñarles todo lo que es posible hacer con Hrider, las opciones de expansión son muy grandes puesto que hay tecnología que se aplica en España y que aquí no se usa aún.

Va a ser un gran cambio positivo para todas las compañías mexicanas que nos acompañen”, asegura Oviedo. La madurez del producto de Hrider y las funcionalidades específicas desarrolladas para ese mercado (como la evaluación de riesgo psicosocial mexicana NOM-035), además de ser uno de los países con mayor negocio para Hrider, han hecho dar el salto para seguir expandiendo el negocio y adaptar el producto al mercado local. Dalia Oviedo es administradora de empresas y antes de su paso por Hrider en España (donde se ha formado en selección y gestión del talento con un Máster de la Universidad de Málaga además de su trabajo en la empresa) ya ejerció en México como responsable de Recursos Humanos de un equipo de casi 2.000 personas. El pasado mes de noviembre Hrider presentó en sociedad en Madrid su nueva y poderosa herramienta de People Analytics con IA: Hrider Lab, un laboratorio avanzado que permite bucear entre todos los datos existentes sobre talento y experiencia de empleado con un nivel de profundidad muy alto y que además hace que cualquier profesional no experto, gracias a la IA que incorpora, pueda entender qué ocurre, dónde están los puntos de mejora y reciba sugerencias para desarrollar e implementar dichos consejos en su compañía.

“La clave no está en almacenar datos, sino en convertirlos en inteligencia que transforme organizaciones”, asegura el CEO de Hrider, Daniel del Río. “Aún queda un largo camino por recorrer para transformar los departamentos de Recursos Humanos en verdaderos impulsores estratégicos del crecimiento empresarial. En este contexto, Hrider se ha convertido en una ventaja competitiva clave para nuestros clientes: reducir la rotación, fidelizar el talento y detectar ineficiencias pueden marcar la diferencia en un mundo tan

competitivo”.

Hrider Lab es capaz de llegar a donde casi ninguna solución del mercado llega. Metafóricamente “es como una bola de cristal”, explica Del Río, con la que un CEO puede entender rápidamente cómo es el talento y cultura de su equipo, cuáles son sus retos y sus fortalezas. Convierte creencias y suposiciones en realidades contrastables. “Hrider Lab permite sacar conclusiones estratégicas para transformar la empresa y llevarla a un siguiente nivel”.