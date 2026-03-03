HM Hospitales amplía su red asistencial en Málaga con la apertura del Policlínico HM El Palo

HM Hospitales ha ampliado su red asistencial en la provincia de Málaga con la apertura del nuevo Policlínico HM El Palo. Con una inversión de más de 2 millones de euros, el centro cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permite mayor accesibilidad para los pacientes, donde se ubican 8 consultas, un área de radiología con una resonancia magnética de 1,5 teslas, sin helio; y una sala de extracciones para análisis clínicos.

El nuevo Policlínico HM El Palo, ubicado en la zona este de la capital, ofrece una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología y cirugía ortopédica, y urología. Todas ellas coordinadas y dirigidas por profesionales de reconocida experiencia e integradas en la red asistencial.

La Dra. Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha destacado que “la apertura del Policlínico HM El Palo responde a una forma concreta de entender la sanidad: acercar la medicina especializada al entorno del paciente sin renunciar a la tecnología ni al respaldo de un gran hospital. Nuestro modelo no consiste en sumar centros aislados, sino en construir una red asistencial conectada, donde cada centro asistencial aporte valor dentro de un sistema único que comparte conocimiento, procesos clínicos y capacidad diagnóstica. Este proyecto es un paso más dentro de una estrategia de crecimiento responsable que busca ofrecer en Málaga una atención sanitaria cada vez más accesible, resolutiva y coordinada”. Además, ha añadido que “el nuevo centro reafirma nuestro compromiso con la excelencia médica, la innovación tecnológica y la mejora continua de nuestros servicios”.

Con la apertura del nuevo Policlínico HM El Palo, el Grupo refuerza su presencia en la provincia de Málaga, con cuatro centros que conforman una red asistencial que funciona como un sistema sanitario único: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, el Hospital HM Gálvez y el Policlínico HM El Palo. Además, esta red está interconectada con el resto de los centros que HM Hospitales tiene repartidos en distintos territorios del país, en los que se comparten sistemas y procesos que posibilitan que todo funcione como un único hospital.