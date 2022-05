Olvida el "Je ne comprends pas" con este traductor... ¡y a viajar!

Con Laura Méndez, Marketing Manager South Europe de Vasco Electronics, conocemos el dispositivo 'Vasco M3'. Se trata de un dispositivo de pequeño tamaño, que permite solventar esta problemática mediante la traducción instantánea de un idioma a otro. “La mayor prioridad de los traductores de Vasco es romper la barrera idiomática a la hora de viajar, y crear seguridad en aquellos turistas que quieran disfrutar de una experiencia única de forma totalmente libre, sin verse obligados a contratar ciertos servicios que no desean por el miedo a enfrentarse al idioma” explican sus responsables.

El Traductor Vasco M3 no sólo permiten una traducción del 96 % de precisión para la comunicación con hasta el 90% de la población mundial, si no que además cuenta con un sistema de detección del lenguaje escrito que permite la traducción de fotos para poder comprender letreros, menús de restaurantes o cualquier otro tipo de lecturas. Este dispositivo también procura de Internet gratis e ilimitado en 200 países a todos los usuarios, no será necesario estar cerca de una señal WiFi en todo momento.