Javier Salas: "Esta Feria tenemos el mayor número de efectivos desplegados de los últimos años"

La Feria de Málaga cuenta con un amplio dispositivo de seguridad que vela por la seguridad de quienes acuden al centro y el Real. El responsable es Javier Salas, Subdelegado del Gobierno en Málaga. Para el representante del estado en la Costa del Sol, esta edición está contando con el mayor despliegue de los últimos años.

Salas asegura que este año se ha reforzado el dispositivo hasta elevar los efectivos a la cifra de 2293 -policías nacionales y guardias civiles-, entre los que trabajan con uniforme y los que lo hacen de paisano. Además, destaca el avance que ha supuesto la incorporación de drones para intensificar los controles.