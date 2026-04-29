La Feria del Libro de Málaga lanza el Premio Hyundai de Relato Breve sobre historias en movimiento

La Feria del Libro de Málaga (FLM) da un paso más en su nueva etapa con la creación del Premio Hyundai de Relato Breve ‘Historias en Movimiento’, un certamen que amplía la programación de la 55 edición hacía el fomento de la creación literaria en la provincia. La FML se inaugura en el Paseo del Parque este jueves 30 con la presencia de 71 casetas de libreros, editores e instituciones y se cerrará el próximo 10 de mayo con la proclamación del ganador del nuevo galardón literario.

El premio, impulsado junto a Hyundai Syrluz SYRSA en el marco de su colaboración como partner de movilidad y vehículo oficial del evento, nace con el objetivo de impulsar la ficción literaria contemporánea en Málaga con la particularidad de su temática ya que, aunque será libre, está dirigido a relatos breves que exploren el concepto de movilidad contemporánea incorporando “de forma significativa la idea de movimiento, desplazamiento o tránsito en vehículos eléctricos o sostenibles”, según especifican las bases.

La convocatoria está abierta a cualquier autor mayor de edad, con origen o residencia en la provincia de Málaga, y se establece una única categoría de participación, cuya dotación será de mil euros para el relato ganador. Los textos deberán ser originales, inéditos y escritos en lengua española, con una extensión máxima de mil palabras.

El plazo de recepción de candidatos ya se encuentra abierto y se podrán presentar a través de la página web oficial de la Feria del Libro de Málaga hasta el próximo 3 de mayo de 2026, a las 23:59 horas. El fallo del jurado se hará público durante la jornada de clausura de la FLM en un acto que tendrá lugar el domingo 10 de mayo. Además de la dotación, el premio contempla la difusión del relato ganador en el marco de las acciones culturales y promocionales de la Feria.

Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre la Feria del Libro de Málaga y Hyundai, que participa en la edición de 2026 como partner de movilidad, facilitando los traslados de autores e invitados y reforzando la dimensión urbana y experiencial del evento. Con este nuevo premio, la Feria del Libro de Málaga consolida su voluntad de abrir nuevos espacios para la escritura contemporánea, vinculando la literatura con los temas y lenguajes del presente y reforzando su conexión con la ciudad y sus públicos.

La Feria del Libro de Málaga, que está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, así como la aportación de Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Universidad de Málaga (UMA) y Centro Andaluz de las Letras (CAL), arranca este jueves 30 en el Paseo del Parque con el pregón de la escritora malagueña Esther García Llovet, un acto que además estrenará las actividades en el Auditorio Eduardo Ocón, que se suma este año a los escenarios de la FLM.

El escocés Irvine Welsh (autor de la icónica ‘Trainspotting’), el inglés Alan Hollinghurst (ganador del Booker Prize) y el argentino Martín Caparrós (Premio Internacional de Periodismo Rey de España) encabezan una nómina en la que también destacan los escritores María Dueñas, Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Andrés Neuman y Aroa Moreno Durán; la poeta Chantall Maillard; los periodistas Juan Cruz, Vicente Vallés y Marta Robles; el historiador del arte Guillermo de Osma; la divulgadora y filósofa Elsa Punset; el presentador y actor Christian Gálvez; la creadora de contenido digital Amarna Miller, y la guitarrista y fundadora de la mítica banda Dover, Amparo Llanos, entre otros. Todas los libros adquiridos en la 55ª Feria del Libro de Málaga contarán con un 10% de descuento.