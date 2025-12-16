El éxito educativo de LEER+ se pone en valor con motivo del Día de la Lectura en Andalucía

Con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, que se conmemora el 16 de diciembre, la Fundación José Manuel Lara pone el foco en el impacto del programa LEER+ en la provincia de Málaga, donde la lectura se ha convertido en una herramienta decisiva para mejorar la competencia lectora y acompañar el aprendizaje de cientos de escolares de entornos vulnerables.

En Málaga, LEER+ sigue demostrando que leer acompañado puede cambiar trayectorias educativas. Durante el primer trimestre del curso 2025/26, 60 escolares de seis centros educativos han encontrado en la lectura un espacio de apoyo, confianza y descubrimiento. Entre octubre y diciembre, el programa ha desarrollado 10 sesiones de acompañamiento lector, que se traducen en 600 horas de lectura compartida, posibles gracias al compromiso de 43 personas voluntarias, que han dedicado 430 horas a leer junto a los menores. Detrás de cada cifra hay tiempo, escucha y oportunidades: historias compartidas que refuerzan la competencia lectora y ayudan a construir un futuro con más oportunidades.

Desde su implementación en 2022, LEER+ se desarrolla en 30 centros educativos de Málaga, beneficiando a 355 escolares de Educación Primaria, gracias al compromiso de 204 personas voluntarias que acompañan semanalmente a los menores en su proceso lector. Estas cifras reflejan la sólida implantación del programa en la provincia y su capacidad para generar un impacto educativo y social real.

LEER+ está dirigido a alumnado que presenta dificultades lectoras y que, en muchos casos, no cuenta con referentes lectores en su entorno familiar. A través de sesiones individualizadas de lectura compartida, dinamizadas por personal de la Fundación José Manuel Lara, el programa contribuye a mejorar la fluidez, la comprensión lectora y la confianza del alumnado, al tiempo que crea vínculos positivos con la lectura.

“El Día de la Lectura en Andalucía es una oportunidad para recordar que leer es mucho más que una habilidad académica: es una herramienta de igualdad. En Málaga, LEER+ está demostrando que el acompañamiento lector y el compromiso del voluntariado pueden marcar la diferencia en el futuro educativo de estos escolares”, señala el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

Un compromiso colectivo con la educación

El éxito de LEER+ en Málaga se apoya en una amplia red de colaboración entre centros educativos, voluntariado y entidades comprometidas con la educación. La participación de más de doscientas personas voluntarias permite que la lectura se convierta en un espacio de encuentro, apoyo y motivación, donde cada sesión refuerza no solo las competencias académicas, sino también la autoestima y el gusto por aprender.

En un contexto en el que los informes educativos alertan de las dificultades de comprensión lectora en edades tempranas, programas como LEER+ ofrecen una respuesta concreta y eficaz para reducir desigualdades y prevenir el abandono escolar desde la base.

La lectura como puente hacia nuevas oportunidades

Desde su puesta en marcha en 2022, LEER+ ha beneficiado a más de 2.000 escolares de Andalucía, Ceuta y Melilla, consolidándose como un referente en el fomento de la lectura y el acompañamiento educativo. En Málaga, la continuidad del programa y la implicación de los centros participantes reflejan su utilidad y su impacto positivo en el día a día del aula.

En el marco del Día de la Lectura en Andalucía, la Fundación José Manuel Lara reafirma así su compromiso con la educación, la cultura y la igualdad de oportunidades, convencida de que cada libro compartido es una puerta abierta a un futuro mejor.