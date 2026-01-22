Entorno Caminito del Rey se presenta oficialmente en FITUR 2026 con una propuesta de ecoturismo sostenible y de proximidad

Álora, Ardales, Valle de Abdalajís, Antequera... Pueblos blancos desperdigados entre sierras calizas y olivares centenarios que hasta ahora quedaban a la sombra del gigante turístico. "Queremos que quien venga a caminar sobre el vacío se quede a descubrir lo que hay con los pies en la tierra", explican desde Entorno Caminito del Rey.

El proyecto propone experiencias diseñadas desde tres pilares: sostenibilidad ambiental, conexión emocional con el paisaje e impacto real en la economía local. Nada de grandes operadores ni cadenas hoteleras. Aquí el protagonista es el pastor que elabora queso artesano, la bodega familiar que recupera variedades de uva olvidadas o el guía que conoce cada cueva porque jugaba en ellas de niño.

Si algo distingue a Entorno Caminito del Rey es su coherencia. Predicar sostenibilidad y llegan a FITUR con la misma filosofía que aplican a sus experiencias: kilómetro cero y sentido común y por ello regalarán a quienes pasen por su espacio unas pequeñas esferas de arcilla y semillas autóctonas han sido elaboradas a mano por voluntarios de la Asociación Almijara, una entidad con la que el proyecto colabora para compensar su huella ecológica. "No es un regalo promocional más. Es una invitación a devolver algo al territorio", apuntan sus responsables. Quien reciba una de estas bolas podrá lanzarla en cualquier rincón de monte y, con un poco de suerte y lluvia, verla germinar.

En un sector que a menudo confunde turismo sostenible con poner un cartel verde en la puerta, Entorno Caminito del Rey propone algo más incómodo: repensar el modelo. Menos autobuses y más senderos. Menos souvenirs de plástico y más conversaciones con quien trabaja la tierra. Menos prisas y más atardeceres sobre el Guadalhorce.

De esta forma, el 23 de Enero a las 11:00, en la Sala Paco de Lucía del Pabellón de Andalucía, un grupo de emprendedores de la Málaga interior intentará convencer al mundo de que el turismo puede ser otra cosa. Y lo harán regalando semillas.