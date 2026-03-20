Carrefour celebra una campaña dedicada a la excelencia de los productos Sabor a Málaga

Carrefour ha inaugurado hoy en su hipermercado de Torremolinos una nueva campaña monográfica dedicada a poner en valor la excelencia de los productos malagueños. La iniciativa, “Sabor a Málaga”, se realiza en estrecha colaboración con la Diputación de Málaga y estará disponible en todos los hipermercados de la empresa de distribución en la provincia andaluza hasta el 24 de marzo. En la campaña, participan este año 33 proveedores de la provincia con 197 referencias que representan la riqueza gastronómica de la región.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos; y Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga. Por parte de la compañía, han asistido Jean François Alba, director regional de Carrefour en Andalucía; Aurelio Martín Simón, presidente de Costasol de hipermercados, así como los diferentes directores de Carrefour y Costasol de Málaga.

Esta campaña en torno a los productos "Sabor a Málaga" se viene celebrando en Carrefour desde el año 2016, consolidándose como una cita ineludible tanto para los productores locales como para los consumidores. El desarrollo de la misma supone además un impulso para la promoción y comercialización de los productos adheridos a esta marca promocional.

Carrefour reafirma su firme apuesta por los productores locales y regionales. La compañía trabaja estrechamente con una amplia selección de empresas agroalimentarias de la provincia de Málaga, lo que permite nutrir sus establecimientos, dinamizar la economía local y ofrecer al consumidor final un surtido específico, cercano y de la más alta calidad.