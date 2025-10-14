Unicaja, de la remontada de Gran Canaria a por el liderato en Grecia

Desde Gran Canaria, a Grecia. Directamente desde el primer partido a domicilio en la Liga Endesa de la temporada, al primero lejos del Carpena en la BCL. A las 19h se enfrenta al Karditsa Iaponiki griego, debutante en la competición, tras acabar en la quinta posición de su liga el curso anterior.

Ahora ambos llegan a la cita tras haber ganado en su jornada inaugural, con los malagueños imponiéndose en el Carpena al Mersin Sports Club por 97 a 66. Por su parte, el Karditsa Iaponiki venció en su visita al Filou Oostende por 93 a 95, un duelo resuelto en la prórroga con una actuación muy destacada de Brandon Jefferson (23 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes). El ganador del partido, por tanto, liderará el Grupo G al término de la segunda jornada. En la liga griega, vencieron en su primer partido al Aris de Salónica por 91 a 77, pero esta jornada descansó al ser una liga impar de 13 equipos.

Y por su parte Unicaja llega a Grecia después de un fin de semana en el que se impuso gracias a una gran remontada por 72-81 a Gran Canaria. Olek Balcerowski, clave en el triunfo (17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 26 de valoración).