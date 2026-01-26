El Unicaja se enfrentará al Real Madrid en cuartos de la Copa

El Unicaja se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, un encuentro que se disputará el jueves a las 21h de la tarde. La condición de líder del equipo blanco le llevará a jugar el primer día del torneo que este año se juega en Valencia, del 19 al 22 de febrero.

"Vamos con mucha ilusión, a estas alturas probablemente nos ha tocado el equipo más en forma de Europa. Vamos a competir y a plantar cara", aseguraba el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, tras el sorteo.

El resto de enfrentamientos:

Valencia Basket - Joventut de Badalona

Barça - Baskonia / UCAM Murcia

Baskonia / UCAM Murcia - Tenerife

Los horarios ya están definidos:

CUARTOS DE FINAL

Jueves 19 de febrero

Primer partido 18:00 horas

Segundo partido 21:00 horas

Viernes 20 de febrero

Tercer partido 18:00 horas

Cuarto partido 21:00 horas

SEMIFINALES Sábado 21 de febrero

Primera semifinal 18:00 horas

Segunda semifinal 21:00 horas

FINAL Domingo 22 de febrero 19:00 horas