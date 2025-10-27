Unicaja busca sustituto a David Kravish

El Unicaja busca un pívot. Búsqueda en el mercado para suplir la baja de David Kravish, que tuvo que ser operado este domingo de una fractura del peroné que le llevará a estar cuatro meses de baja. El estadounidense sufrió una caída en el partido frente al Tenerife, que le llevó a abandonar la pista del Santiago Martín. Sin apoyar su pierna derecha, no tenía buena pinta, y a su llegada este domingo a Málaga, directamente tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una intervención tras confirmarse la fractura del peroné.

En principio, el proceso de recuperación le permitirá estar de vuelta a finales de febrero, mes de Copa del Rey, pero mientras tanto, su ausencia es una gran pérdida en el juego interior del equipo, por lo que acudir al mercado se plantea como solución.

Derrota en Tenerife

El Unicaja cayó en Tenerife por 95-79, muy superiores los de Vidorreta desde el primer instante de partido. Los de Ibon Navarro llegaron a la cita con las bajas de Djedovic y de Sulejmanovic, y sumaron para la segunda parte a Kravish.