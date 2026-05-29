La UMA busca voluntarios para el primer mundial de pádel universitario

La UMA busca personas voluntarias para el World University Championship Padel - Malaga 2026, organizados por la Universidad de Málaga y FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario).

Si te apasiona el deporte y quieres formar parte del equipo, se buscan personas dinámicas para cubrir las áreas de acreditaciones, transportes, control de accesos y apoyo en pista. Se expedirá un certificado tras la finalización del campeonato. Se tendrá muy en cuenta el manejo de idiomas al ser un evento internacional.

Hay dos turnos:

- Días 4, 5, 6, 9 10 y 11, Jornada Única. 8:30 a 18:30 (horas de descanso para almuerzo y otras necesidades)

- Días 7 y 8 Jornada Única de 8:30 hasta finalización del evento.

¿Qué harás?

Apoyo en instalaciones y accesos.

Actos de protocolo.: ceremonias de inauguración y clausura: como también el acto de premiación.

Apoyo en el área de mediación y comunicación.

Apoyo en las acreditaciones.

¡Vivir una experiencia inolvidable!

¿Qué te llevas?

Picnic/comida incluido en cada turno.

Uniforme.

Certificado de participación.

Super fiesta final.