La UMA busca voluntarios para el primer mundial de pádel universitario

La UMA busca personas voluntarias para el World University Championship Padel - Malaga 2026, organizados por la Universidad de Málaga y FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario).
Si te apasiona el deporte y quieres formar parte del equipo, se buscan personas dinámicas para cubrir las áreas de acreditaciones, transportes, control de accesos y apoyo en pista. Se expedirá un certificado tras la finalización del campeonato. Se tendrá muy en cuenta el manejo de idiomas al ser un evento internacional.
Hay dos turnos:
- Días 4, 5, 6, 9 10 y 11, Jornada Única. 8:30 a 18:30 (horas de descanso para almuerzo y otras necesidades)
- Días 7 y 8 Jornada Única de 8:30 hasta finalización del evento.
¿Qué harás?
Apoyo en instalaciones y accesos.
Actos de protocolo.: ceremonias de inauguración y clausura: como también el acto de premiación.
Apoyo en el área de mediación y comunicación.
Apoyo en las acreditaciones.
¡Vivir una experiencia inolvidable!
¿Qué te llevas?
Picnic/comida incluido en cada turno.
Uniforme.
Certificado de participación.
Super fiesta final.