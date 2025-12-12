ESTE DOMINGO SE CELEBRA LA MARATÓN DE MÁLAGA

Recomendaciones antes de la Maratón: "No hagas nada diferente a los entrenamientos"

Hablamos con el doctor Mera, de Vithas Málaga, quien ha corrido los seis Majors y nos da consejos para el antes, el durante y después de la prueba

Redacción

Málaga |

Este domingo se celebra una nueva edición de la Maratón de Málaga. En la Brújula de Radioestadio Málaga hablamos con el doctor Santiago Mera Velasco, cirujano digestivo del Hospital Vithas Málaga (Servicio Médico Oficial) y primer médico en completar los seis maratones más importantes del mundo, ofrece unos prácticos consejos para todos aquellos corredores que se calcen las zapatillas para disfrutar de esta prueba.

"Lo más importante es evitar experimentos. Nada nuevo el día de la carrera. Usa lo que ya sabes que te funciona”, nos recomienda el doctor, quien apunta otra premisa básica: “escucha siempre a tu cuerpo”. Y una vez crucemos la línea de meta no debemos dejarnos caer al suelo sin más. Caminemos, hidratémonos con calma, comamos algo ligero y permitamos que la frecuencia cardíaca se normalice. Y si tras la carrera notamos algo que no encaja, acudamos al hospital de campaña y consultemos sin esperar, nos recomienda el cirujano general y maratoniano en los más importantes del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York

