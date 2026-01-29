¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Continúa en el Teatro Cervantes la 43 edición del Festival de Teatro. Hoy con Las amistades peligrosas, con Pilar Castro, Roberto Enríquez, Ángela Cremonte y Carmen Balagué. Desde los 12 a los 36 euros, a las 20h.

Mañana y pasado, viernes y sábado, María Barranco e Imanol Arias nos traen Mejor no decirlo. Ella y Él son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula, imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

En el Teatro del Soho, fin de semana para la cuarta edición de su Festival Autóctonxs, un festival de escena viva que impulsa los lenguajes y disciplinas de las artes escénicas de nuestro territorio. Con una programación 80% malagueña, este año la mirada se amplía a creadorxs de otros rincones de Andalucía y un espectáculo Forasterx. Impro en el Hall, Happening poético, Ensayo acierto y Nuevas dramaturgias son los diferentes formatos en el que más de 20 artistas mostrarán sus nuevas creaciones a lo largo de cuatro días.

La violinista y performer malagueña Luz Prado estrenará los próximos días 30 y 31 de enero su nueva pieza escénica, Un violín inmenso, una creación concebida específicamente para el Teatro Cánovas de Málaga. El espectáculo tendrá lugar a las 20:00 horas en la Sala A.

Un fin de semana más, Málaga ofrece mucha música en directo. Te proponemos este sábado, en la Sala París 15, el Buenasuerte Tour de Miss Cafeína, un show exclusivo que comenzará a las 21h y con entradas desde los 30 euros.

Y esta semana no podemos cerrar nuestra agenda de otra manera. PorqueAlllega este sábado, a las 21h de la noche, la cantautora con su último disco. Quedan ya muy pocas entradas, desde los 44 euros. Y es que sus conciertos de Málaga siempre son un gran acontecimiento para sus fans.