Se le escapó la victoria a Unicaja en Badalona

El Unicaja sumó su primera derrota de la temporada en la BCL tras caer en Badalona ante el Joventut por 71 a 66. En un partido resuelto en el último minuto, los malagueños tuvieron opciones de vencer aunque Tomic y Hunt en el último minuto resultaron decisivos. Duarte, el mejor del equipo (12 puntos, 3 rebotes, 15 de eficiencia). Con este resultado, el Unicaja rompe su racha de 14 triunfos consecutivos en la competición, en la que no perdía desde el 5 de marzo de 2025 frente al Galatasaray.

La peor de las noticias, la lesión de Alberto Díaz. "Pinta mal", aseguraba Ibon Navarro en la rueda de prensa postpartido. El base malagueño se retiró al banquillo antes del descanso por unas molestias en la pierna. Habrá que espera a que tras la llegada a Málaga se someta a nuevas pruebas que determinen el alcance de la lesión.