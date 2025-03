Julen Lobete: "Tengo mentalidad ganadora y la voy a seguir reventando más y mejor"

"Disfruté mucho", asegura Julen Lobete en referencia a la victoria del Málaga por 2-0 en La Rosaleda frente al Racing de Ferrol. Marcó el primero y dio el pase de gol del segundo. "Hay que seguir trabajando y no parar de trabajar", asegura, y señala el alivio que supuso marcar el gol. "Somos gente que trabaja mucho y que tenemos mucho hambre". "Si no sientes ese cosquilleo, no eres futbolista, sentir ese algo de decir la voy a reventar", así comenta Lobete que se siente en la previa de los partidos.

Para el jugador, la lesión de Ramón, uno de sus ojitos derechos del guipuzcoano, es "una gran pérdida para el equipo pero sé que lo va a afrontar bien". "Voy a seguir mejorando", así de rotundo es el canterano de la Real: "Tengo mentalidad ganadora y la voy a seguir reventando más y mejor".

"No puedes hablar de ascender cuando todavía no has llegado a los 50 puntos, que es lo importante", advierte Lobete sobre el objetivo.

Sobre la cantera del Málaga, menciona a Antoñito Cordero como el que más le ha sorprendido, y asegura que hay que confiar en todos. Y le pone un 10 a su equipo en lo que llevamos de temporada, "a mi equipo un 10 siempre, lo vamos a hacer muy bien".

Recuerda sobre la lesión, que fue una gran alegría cuando se redujo el tiempo de recuperación. Muy familiar y querido por su pueblo, Lezo, confirma sentirse bien en Málaga, y le gusta hacer planes con sus compañeros.