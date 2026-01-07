Álex Pastor, renovado hasta 2028

Álex Pastor seguirá perteneciendo al Málaga Club de Fútbol hasta el 30 de junio de 2028, al haber ampliado su contrato dos campañas más.

El futbolista, sin ficha esta temporada dejando su hueco y su dorsal a Darko Brasanac, sigue en pleno proceso de recuperación de la lesión de larga duración que sufrió a finales del pasado mes de agosto, trabajando en La Rosaleda bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo.

Tras firmar el curso 24/25 por el Málaga CF procedente del FC Andorra, completando una primera temporada notable a nivel individual con 31 partidos jugados en LALIGA HYPERMOTION (28 como titular y 2.436 minutos de juego) y otro en la Copa del Rey, Pastor, debido a su lesión, solamente pudo completar dos encuentros ligueros más en la actual 25/26.