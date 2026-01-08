El administrador judicial José María Muñoz defiende su inocencia y no dejará el Málaga

"Estamos muy tranquilos y convencidos de que esto debe quedar en nada", ha afirmado el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, en una comparecencia de prensa, al margen del club, en el que ha estado acompañado por sus abogados, Miguel Criado, especializado en derecho penal, y Bartolomé Cantarero, en Mercantil.

A título personal, Muñoz ha querido exponer y explicar su inocencia ante la reciente investigación llevada a cabo en el caso Vera en el que Muñoz era el auxiliar delegado de una de las empresas, Draba. En varias ocasiones, ha reiterado el administrador que no se le atribuye beneficio personal ni enriquecimiento, y por su propia voluntad declaró cuando así se le fue requerido. Pero, asegura que no perjudica al club.

Advierte que tanto la policía, encargada de llevar a cabo la investigación, como el Fiscalía, que no aceptó el sobreseimiento de su vinculación en la causa, están haciendo su trabajo. Ahora, el objetivo de su defensa pasa por lograr ese sobreseimiento a instancias mayores.