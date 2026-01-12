MÁLAGA 2-1 CEUTA

Funes: "La máxima ambición es hacer un buen partido en Córdoba"

Cuarta victoria consecutiva para un Málaga que acaba la primera vuelta invicto

Redacción

Málaga |

Funes, entrenador del Málaga CF
Funes, entrenador del Málaga CF | Málaga CF

Cuarta victoria consecutiva, siete partidos sin perder, 17 de los 21 posibles, esos son los números del Málaga de Funes que volvió a ganar en La Rosaleda. Frente al Ceuta, 2-1, y con remontada incluida en otro muy buen partido del equipo.

La adversidad llegó pronto. Se puso por detrás en el marcador en el minuto 3 de partido, tanto elaborado por dos ex malaguistas, Cristian pone el córner que peina Kuki Zalazar. Pero como viene siendo habitual ya en este Málaga, fue a por el partido. Y al borde en el descanso, en el 43, penalti a favor del Málaga, de Guille Vallejo, el portero del Ceuta, a un Chupe que transformó la pena máxima. Y a las tres minutos, ya en la prolongación de la primera parte, jugada espectacular de Chupe, sin dejar botar el balón, recibe, se gira, y la pone donde no llegaba Vallejo para poner el 2-1.

En la segunda parte, se permitió el Málaga incluso fallar un penalti, de nuevo sobre Chupe, de Diego González, pero esta vez sí adivinó Vallego la intención del cordobés.

