Funes: "La máxima ambición es hacer un buen partido en Córdoba"

Cuarta victoria consecutiva, siete partidos sin perder, 17 de los 21 posibles, esos son los números del Málaga de Funes que volvió a ganar en La Rosaleda. Frente al Ceuta, 2-1, y con remontada incluida en otro muy buen partido del equipo.

La adversidad llegó pronto. Se puso por detrás en el marcador en el minuto 3 de partido, tanto elaborado por dos ex malaguistas, Cristian pone el córner que peina Kuki Zalazar. Pero como viene siendo habitual ya en este Málaga, fue a por el partido. Y al borde en el descanso, en el 43, penalti a favor del Málaga, de Guille Vallejo, el portero del Ceuta, a un Chupe que transformó la pena máxima. Y a las tres minutos, ya en la prolongación de la primera parte, jugada espectacular de Chupe, sin dejar botar el balón, recibe, se gira, y la pone donde no llegaba Vallejo para poner el 2-1.

En la segunda parte, se permitió el Málaga incluso fallar un penalti, de nuevo sobre Chupe, de Diego González, pero esta vez sí adivinó Vallego la intención del cordobés.