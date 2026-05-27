La XXII Noche de las Telecomunicaciones reúne a más de 230 asistentes y consolida a Málaga como referente tecnológico andaluz

La edición de este año volvió a combinar conocimiento, networking y reconocimiento profesional en una jornada completa que comenzó por la mañana con la Jornada Técnica celebrada en el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Google en Málaga, donde empresas, profesionales e instituciones compartieron proyectos, soluciones tecnológicas y reflexiones sobre los retos actuales del sector. Esta primera parte del evento permitió generar un espacio de encuentro entre compañías tecnológicas, ingenieros, representantes institucionales y agentes clave del ecosistema digital andaluz.

Por la noche, la celebración se trasladó a Málaga Cruise Port, en un entorno privilegiado junto al mar, donde tuvo lugar la tradicional cena de gala con entrega de premios. La velada reunió a colegiados, empresas tecnológicas, representantes de administraciones públicas, universidad y entidades colaboradoras, reforzando el papel de la Noche de las Telecomunicaciones como punto de encuentro de referencia para el sector.

Durante la gala se reconoció la trayectoria y aportación de profesionales, empresas y proyectos destacados. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional a José Luis Casado, antiguo decano del Colegio y profesional de amplia trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, con una destacada carrera vinculada a empresas de referencia como Citesa. El galardón fue entregado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien asistió al evento y clausuró la velada con un discurso en el que puso en valor la labor del Colegio, la importancia del sector de las telecomunicaciones y la contribución de los premiados al desarrollo tecnológico y social.

Entre los premiados de esta edición se encontraba también AERTEC, reconocida como empresa consolidada por su contribución al sector tecnológico y su proyección internacional. Asimismo, fue galardonado Javier Santaolalla, ingeniero de telecomunicación, físico y divulgador científico, por su labor acercando la ciencia, la tecnología y la ingeniería a la sociedad a través de una comunicación rigurosa, cercana y de gran impacto.

También se reconoció a Bioherent como empresa emergente, poniendo en valor el talento innovador surgido del entorno universitario y tecnológico malagueño. La noche tuvo además un espacio especial para los premios académicos, con el reconocimiento a Daniel Eliot-Iolani García Fernández, galardonado con el Premio CompanyOn-COIT al mejor Trabajo Fin de Estudios del Programa Integrado en Ingeniería de Telecomunicación de la ETSI de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, por su trabajo titulado “Plataforma de evaluación de gestión de slicing 5G en entornos V2X”. El premio a la mejor tesis doctoral recayó en Carlos Pérez Armenta, por su trabajo “Advanced periodic topologies for next-generation silicon photonics R&D Photonics Technical Lead”.

La decana del COIT-AORM y presidenta de AITA, Ainoa Celaya, destacó durante el evento que “la Noche de las Telecomunicaciones es mucho más que una gala: es una demostración del talento, la capacidad de innovación y la fuerza del sector de las telecomunicaciones en Málaga y Andalucía”. Asimismo, subrayó que “el éxito de esta edición, con más de 230 asistentes, confirma que el sector está vivo, conectado y preparado para liderar los grandes retos de la transformación digital”.

La XXII Noche de las Telecomunicaciones contó con el respaldo de empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible una edición especialmente destacada, tanto por la calidad de sus contenidos como por la alta participación institucional y empresarial.

Con esta nueva edición, el COIT-AORM y AITA refuerzan su compromiso con la promoción de la ingeniería de telecomunicación, la visibilización del talento tecnológico y la creación de espacios de colaboración entre profesionales, empresas, universidades y administraciones públicas.