La XVII edición de la Carrera de las Capacidades se celebrará por primera en Málaga y contará con la presencia de Martín Fiz

La XVII edición de la Carrera de las Capacidades se celebrará el próximo 31 de mayo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y, por primera vez, en Málaga. Se trata de una cita deportiva y social desarrollada por la Fundación Adecco, con el apoyo principal de CISCO, DIGI y ENDESA y la colaboración de más de 140 empresas, y que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

En esta edición, y gracias a la incorporación de Málaga, se espera superar el número de corredores del año pasado, que ascendieron a un total de 4300, pertenecientes a empresas colaboradoras, asociaciones y, en general, personas, con y sin discapacidad, que quieran contribuir a este propósito.

“Es una gran satisfacción que Málaga se sume, por primera vez, a la Carrera de las Capacidades. Esperamos contribuir a afianzar esta cita anual que ya se ha convertido en imprescindible para todas aquellas personas que quieran sumarse al objetivo de sumar kilómetros por la inclusión sociolaboral. Esperamos contar con el apoyo de empresas colaboradoras, entidades y corredores para poder repetir esta cita año tras año”, asegura Miguel Ángel de Pedro, director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental.

Martín Fiz y su compromiso con las personas con discapacidad

La cita deportiva en Málaga, que se celebrará en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, contará con la presencia de Martín Fiz, campeón de España y del Mundo de Maratón. El alavés, que tantos éxitos ha cosechado a nivel deportivo y que ahora se define como atleta popular, ya fue reconocido en la Carrera de las Capacidades de 2024 por su compromiso social, ya que a lo largo de su trayectoria profesional ha logrado unir los valores del deporte con la contribución a una sociedad más justa y equitativa, participando en diferentes iniciativas sociales y solidarias.

“Para mí es un honor participar un año más en la Carrera de las Capacidades, esta vez desde Málaga. Espero que él éxito de anteriores ediciones y sedes tenga la misma repercusión en esta ciudad. Yo pondré mi granito de arena corriendo por la inclusión laboral de las personas con discapacidad y animando a todas las personas que tengan el mismo propósito”, asegura Fiz.

El día 31 de mayo las pistas de la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga estarán abiertas para que los participantes puedan realizar tantos kilómetros como deseen durante la jornada.

Carrera virtual e inscripciones

Para las personas que no puedan asistir, existe la opción de participar en la carrera virtual y sumar kilómetros a través de una App en el smartphone o reloj GPS. Una vez completado el recorrido, habrá que subir el track a la plataforma de inscripciones.

El plazo para inscribirse en la Carrera de las Capacidades 2026 acaba el día 11 de mayo de forma presencial y el 29 de mayo en caso de hacerla de forma virtual. Las inscripciones pueden realizarse desde el siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades/.