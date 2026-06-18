MÚSICA

Ximenez Group vuelve a iluminar Starlite Occident como partner oficial en una nueva edición del festival

Ximenez Group volverá a formar parte de Starlite Occident Marbella como partner oficial de iluminación, reafirmando así una alianza que une a la compañía líder en iluminación artística y ornamental con uno de los festivales boutique más prestigiosos del mundo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Iluminacion
Ximenez Group vuelve a iluminar Starlite Occident como partner oficial en una nueva edición del festival | www.ondacero.es

Con el inicio de los conciertos previsto para este viernes 19 de junio, el emblemático recinto de la cantera de Nagüeles volverá a contar con la participación de Ximenez Group, que contribuirá a crear la atmósfera única que caracteriza a este evento a través de diferentes propuestas de iluminación ornamental y ambiental distribuidas por el recinto.

La presencia de la compañía permitirá realzar algunos de los espacios más representativos del festival, acompañando a miles de asistentes durante una programación que se prolongará hasta finales de agosto y que volverá a reunir en Marbella a destacados artistas nacionales e internacionales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid