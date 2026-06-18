Ximenez Group vuelve a iluminar Starlite Occident como partner oficial en una nueva edición del festival

Con el inicio de los conciertos previsto para este viernes 19 de junio, el emblemático recinto de la cantera de Nagüeles volverá a contar con la participación de Ximenez Group, que contribuirá a crear la atmósfera única que caracteriza a este evento a través de diferentes propuestas de iluminación ornamental y ambiental distribuidas por el recinto.

La presencia de la compañía permitirá realzar algunos de los espacios más representativos del festival, acompañando a miles de asistentes durante una programación que se prolongará hasta finales de agosto y que volverá a reunir en Marbella a destacados artistas nacionales e internacionales.