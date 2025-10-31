Vialia Málaga celebra Halloween con un sorprendente flashmob

Este viernes 31 de octubre

Vialia Málaga se prepara para vivir una tarde llena de ritmo, sorpresas y diversión con motivo de Halloween. El próximo 31 de octubre a las seis de la tarde, el centro comercial acogerá un flashmob temático que promete transformar su espacio central en una auténtica fiesta.

Durante la tarde, los visitantes serán sorprendidos por un grupo de bailarines que, de manera inesperada, comenzarán a moverse al ritmo de la icónica canción “Thriller”, iniciando una acción creada para atraer la atención del público, generar interacción y llenar el centro de energía festiva.Poco a poco, los intérpretes —vestidos con capas negras y maquillados con estética de Halloween— se mezclarán entre el público antes de reunirse en el espacio central, donde continuará la actuación con la canción “I Got a Feeling”, interpretando una coreografía sincronizada, dinámica y alegre. Este será el momento más vibrante del show, con un ambiente participativo que contagiará entusiasmo a todos los presentes. El cuerpo de baile estará formado por ocho bailarines especializados en show de flashmob.

Para cerrar la actuación, sonará “Ghostbusters”, una melodía reconocible y divertida con la que los bailarines invitarán a los visitantes a unirse al baile. Este tramo final, más libre y espontáneo, fomentará la participación y la interacción con el público.

El flashmob se repetirá dos veces durante la tarde, con un intervalo de 30 minutos entre ambas actuaciones, para que un mayor número de personas disfruten la experiencia.

Con esta acción, Vialia Málaga reafirma su compromiso con el entretenimiento ofreciendo actividades que convierten cada visita en algo único. El centro adapta su programación a la estacionalidad ofreciendo propuestas diferenciales y originales a lo largo de todo el año.

