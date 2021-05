Vacunas y más vacunas en Fycma: "Llegaremos a tiempo al objetivo marcado"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha empezado a citar esta semana a las personas nacidas en 1962 y 1963, es decir, con 59 y 58 años, para inyectarles la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. De esta forma, se quieren completar los huecos de las agendas de las personas mayores de 60 que también se continúan vacunando, según ha informado la Consejería de Salud, que dispondrá esta semana de 593.260 dosis de vacunas: 278.460 de Pfizer, 33.500 de Moderna y 281.300 de AstraZeneca. Aquellas personas nacidas en 1953 o antes y las nacidas en 1962 y 1963 reciben dosis de Pfizer y Moderna.

Según Vázquez, el ritmo de vacunación de las últimas semanas invita al optimismo: "Llegaremos a tiempo al objetivo marcado", advirtió. “Tenemos los 33 centros de salud funcionando a tope desde que empezaron a llegar las dosis. Los centros están vacunando conforme a lo que va llegando y seguiremos así, para lograr el objetivo”.

Un pabellón listo para vacunar de forma masiva

Se trata de un objetivo ambicioso, pero necesario. Y la evolución en las últimas semanas parece ser la correcta, alcanzando así una velocidad de crucero que se demuestra en cifras ya logradas: Andalucía bate esta semana su récord de vacunación, con casi 600.000 dosis inoculadas. De este modo, el Palacio de Ferias y Congresos va a ser uno de los puntos más grandes destinados a la vacunación en Andalucía. El recinto ya dispone de diez cabinas, diez mesas de registro y una sala de espera donde los vacunados son vigilados durante los quince minutos posteriores a la inyección por si se produjera algún efecto adverso. Este espacio se sumará a otros puntos de vacunación masiva de la comunidad, como el Estadio de la Cartuja de Sevilla, los Juegos Mediterráneos de Almería o el Colombino de Huelva. Debemos recordar que el Palacio de Ferias de la capital lleva semanas funcionando como espacio donde practicar test anti covid, en el marco del denominado 'Málaga segura’, un plan lanzado por el Ayuntamiento, en pro de la detección temprana de Covid-19.

En paralelo, las personas mayores de 68 que aún no hayan sido inoculadas con ningún preparado pueden pedir cita a través de la ClicSalud+, la app de Salud Responde, a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Igualmente, se sigue citando a las personas de 60 años en adelante y recaptando a mayores de 70 que se hayan quedado sin vacunar. El objetivo es ambicioso: lograr la meta marcada por el Gobierno de España al inicio de la carrera por la vacunación. Es decir, que el 70% de la población llegue al verano con ambas dosis puestas.Si hace unas semanas parecía imposible, ahora el reto se ve más factible. Pero no es sencillo: el suministro no puede faltar para dar cumplimiento a ese 'Plan un millón'. Es la estrategia de vacunación masiva que sirva para optimizar la distribución de recursos y planificar el número de puntos en función de las características de cada área y distrito. La Junta planea usar además otros grandes recintos de la provincia que se habilitarán para la vacunación conforme avance la campaña.

Pendientes de Astra Zeneca

Importante, también lo que ocurra con la vacuna de Astra Zeneca: Andalucía urge a Sanidad a ampliar la población a vacunar de Covid con AstraZeneca para no dejar dosis "en la nevera”. La consejería insistirá hoy en solicitar al Ministerio de Sanidad, en el marco de la reunión semanal del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que amplíe el segmento de población a la que se le puede administrar esa vacuna, para que no se queden miles de dosis de dicho laboratorio "en la nevera".

Con todo, la evolución de la pandemia sigue ocupando a los gestores públicos, en paralelo a la campaña de vacunación. Cada semana se revisan las medidas que, desde el próximo día 9 van a ser más particulares, porque decae el Estado de alarma y, con ello, las comunidades dicen estar carentes de herramientas para controlar determinados aspectos en materia de prevención. La Junta de Andalucía, de hecho, pospuso la reunión del comité de expertos que iba a celebrarse este miércoles, una vez prefiere saber cuál es la respuesta del gobierno central sobre esas medidas que queden tras el estado de alarma.

Se espera la postura definitiva para así, afrontar el comité de expertos regional con una mayor certeza. El comité se reunirá antes del próximo fin de semana. Y es que en función de lo que anuncie el gobierno central, se tomarán unas decisiones u otras. Si se tomaran unas medidas consensuadas para todo el territorio español, solo habría que adaptarlas a nuestra comunidad.