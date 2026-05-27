Unicaja y Nissan impulsan la movilidad sostenible de empresas y autónomos con un acuerdo de renting de vehículos eléctricos

Este acuerdo se produce en un contexto de crecimiento sostenido del renting en España, donde aproximadamente uno de cada cuatro vehículos nuevos se matricula ya bajo esta modalidad, consolidándose como una solución cada vez más relevante para empresas y profesionales por su flexibilidad y eficiencia. Esta alianza se enmarca en ‘solucionaT’, plataforma digital de Unicaja que agrupa soluciones no financieras dirigidas al tejido empresarial, y permite a los clientes del banco acceder de forma ágil y sencilla a una oferta de vehículos adaptada a sus necesidades profesionales.

La propuesta incluye furgonetas, entre ellas el modelo Townstar EV de Nissan, un vehículo 100% eléctrico con etiqueta Cero emisiones, especialmente orientado a actividades comerciales y de reparto urbano. A través del renting, con el apoyo de Nissan Renting como partner financiero, las empresas y autónomos pueden disponer de estos vehículos mediante el pago de cuotas mensuales que incorporan servicios asociados y no computan como endeudamiento en el balance empresarial.

El acuerdo ofrece, además, ventajas adicionales como plazos de entrega inferiores a la media del mercado, así como beneficios fiscales, dado que la cuota de renting tiene la consideración de gasto deducible para empresas y autónomos. Esta iniciativa contribuye al desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de Unicaja, orientada a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono mediante el fomento de soluciones de movilidad más limpias. El banco integra criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en su actividad y promueve productos y servicios que favorecen la descarbonización, como el impulso del vehículo eléctrico entre empresas y autónomos.

Con acuerdos como este, Unicaja refuerza sus compromisos en materia de sostenibilidad y acompaña a sus clientes en la adopción de alternativas energéticamente más eficientes y con menor impacto ambiental.