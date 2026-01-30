La UNIA celebra en la Sede Tecnológica una jornada sobre los Parajes Naturales del interior malagueño

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la Sede Tecnológica del Puerto de Málaga la Jornada Entre peridotitas y dolomías. Jornada de transferencia de estudios en los Parajes Naturales del interior malagueño, dirigidas por Mª Nieves Cruz, jefa de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y María Altamirano, directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y directora de Secretariado de la Sede Tecnológica de Málaga de la UNIA

La jornada, organizada por la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza, con la colaboración de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se celebra el 19 de febrero. Y tiene como finalidad presentar los resultados de investigación de aquellos proyectos que se están llevando a cabo en los Parajes Naturales malagueños que aún no han sido objeto de actividad alguna de divulgación o transferencia por parte de la Cátedra, siendo estos los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, El Torcal de Antequera y el Desfiladero de los Gaitanes.

Para ello cuenta con la participación como ponentes de Antonio Román Muñoz, profesor Titular del departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga (UMA); Matías de las Heras, técnico del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA); Gabriel Gutiérrez, asesor del director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; José Antonio Carreira, profesor Titular. Del

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén (UJA); Jacinto Segura, técnico de la Diputación Provincial de Málaga; Ana Rey, investigadora científica, jefa de departamento de Biogeografía y Cambio Global; Lucía Ojeda, investigadora postdoctoral del departamento de Ecología y Geología de la UMA; Iñaki Vadillo, catedrático de Universidad, departamento de Ecología y Geología de la UMA; Jorge Luis Romo, investigador, Sociedad de Investigaciones Espeleológicas Caxara; Antonio Rivas, técnico de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos de Espacios Naturales Protegidos, Jardín Botánico de El Castillejo-AMAYA, y Juan Ramón Boyero, investigador del IFAPA.

Durante la misma se dará a conocer la actividad investigadora que se lleva a cabo en estos espacios protegidos por parte de diferentes grupos de investigación y la importancia de la conservación de estos espacios y sus componentes biológicos y geológicos.

La jornada se estructura en torno a ponencias de media hora de los responsables o miembros del equipo de investigación de los diferentes proyectos de investigación que se están llevando a cabo en estos 4 espacios protegidos con gran biodiversidad y que presentan similitudes biológicas.

La Cátedra UNIA - UICN

La Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza nace de la colaboración entre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN-Med) y la UNIA y tiene como objetivo el desarrollo de actividades en materia de docencia, investigación, promoción cultural, transferencia, innovación, emprendimiento y divulgación de conocimiento en el ámbito de la conservación de la naturaleza, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y el desarrollo sostenible.