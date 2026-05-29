GASTRONOMÍA

Ronqueo frente al mar en la Costa del Sol, el encuentro que acerca la tradición de la almadraba y el despiece del atún

La experiencia llega a la costa en un enclave donde el Mediterráneo marca el ritmo. Nido Estepona, beach club y restaurante frente al mar, acogerá un ronqueo en vivo protagonizado por un atún rojo de almadraba procedente de Barbate, con un peso aproximado entre 200 y 260 kilos.

Isabel Naranjo

Malaga |

Atun
Ronqueo frente al mar en la Costa del Sol, el encuentro que acerca la tradición de la almadraba y el despiece del atún | www.ondacero.es

El ronqueo del atún rojo es la técnica tradicional de despiece de este producto emblemático del sur, un proceso que combina conocimiento, precisión y respeto absoluto por el origen. Más que una demostración culinaria, es una forma de entender el atún desde su totalidad, dando valor a cada una de sus partes.

Durante el despiece, especialistas explicarán cada corte y las particularidades de este animal único, conocido por sus rutas migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo, atravesando el Estrecho de Gibraltar en su viaje anual.

A partir del ronqueo, se servirá una propuesta gastronómica basada en distintas elaboraciones del atún, entre ellas el uramaki de tekka tartar, el sashimi mixto, el nigiri de toro con caviar, el nigiri de akami con wasabi fresco, el atún con tomate y huevo frito y el lomo de atún a la parrilla.

Una experiencia que conecta producto, técnica y entorno en un espacio donde playa, piscina y restaurante conviven de forma natural frente al Mediterráneo.

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