Rincón de la Victoria, recibe la máxima condecoración la `Escoba de Platino´ por su modelo de recogida de residuos orgánicos

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha recogido esta tarde el galardón, concedido dentro del XX Concurso Escobas de ATEGRUS, en reconocimiento a la implantación y consolidación del sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica en el municipio.

Ortiz ha mostrado su satisfacción por este importante reconocimiento, “que pone en valor tanto el compromiso de la ciudadanía como el trabajo desarrollado por los profesionales implicados en la gestión y mantenimiento de los servicios urbanos”.

“Estamos muy orgullosos de este reconocimiento al sistema de recogida de residuos orgánicos, fruto del trabajo realizado durante los últimos años junto a

Greencón. Este esfuerzo ha permitido situar a Rincón de la Victoria como referente provincial en reciclaje de materia orgánica, y nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un municipio más limpio, sostenible y satisfactorio para nuestros vecinos, y ese es, sin duda, nuestro mayor premio”, ha señalado el edil.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha felicitado a la Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental por la obtención de este nuevo reconocimiento, que se suma a la `Escoba de Oro´ conseguida en la pasada edición.

“Este premio reconoce las iniciativas medioambientales impulsadas por el Ayuntamiento, así como el esfuerzo realizado para incorporar avances tecnológicos y acciones de concienciación que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestra ciudad. Seguimos comprometidos con la construcción de un municipio más amable, habitable y respetuoso con el entorno”, ha destacado el regidor.

La entrega del premio ha tenido lugar esta tarde durante una gala celebrada en IFEMA Madrid, en el marco de TECMA, uno de los principales encuentros internacionales del sector medioambiental, que reúne a administraciones públicas, empresas especializadas y entidades de España, Europa y América Latina.