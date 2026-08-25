La receta veraniega del martes 25 de agosto de 2026

Un plato Sabor a Málaga
Ingredientes de la receta:
Para la fideuá:
- 3 litros de agua
- Hueso de pescado, espina de pescado, cabezas de gamba...
- Puerro o cebolla
- Perejil
- Pimienta
- Patas de pulpo
- Langostinos
- Sepia
- Aceite de Oliva Virgen Extra
- Ajo
- Pimiento
- Tomate Huevo Toro
- 1 cucharada de ajo en polvo
- 3 cucharadas de pimentón dulce
- 1 clavo de aroma
- Pimienta negra
- Media cuchara de comino
- 2 cucharadas de pimentón
- Azafrán
- Fideos
- Salsa de tomate
- Sal
Para los boquerones a la bilbaína:
- Boquerones grandes
- Ajo
- Guindillas
- Aceite de Oliva Virgen Extra
- Perejil picado
Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas