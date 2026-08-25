La receta veraniega del martes 25 de agosto de 2026

Un plato Sabor a Málaga

Ingredientes de la receta:

Para la fideuá:

- 3 litros de agua

- Hueso de pescado, espina de pescado, cabezas de gamba...

- Puerro o cebolla

- Perejil

- Pimienta

- Patas de pulpo

- Langostinos

- Sepia

- Aceite de Oliva Virgen Extra

- Ajo

- Pimiento

- Tomate Huevo Toro

- 1 cucharada de ajo en polvo

- 3 cucharadas de pimentón dulce

- 1 clavo de aroma

- Pimienta negra

- Media cuchara de comino

- 2 cucharadas de pimentón

- Azafrán

- Fideos

- Salsa de tomate

- Sal

Para los boquerones a la bilbaína:

- Boquerones grandes

- Ajo

- Guindillas

- Aceite de Oliva Virgen Extra

- Perejil picado

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas