¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comienza en el Teatro Cervantes la 43 edición del Festival de Teatro. Este viernes y sábado, El retablo de las maravillas, de Joglars, Premio Málaga de Teatro 2026. El conocido entremés de Cervantes describe en forma de farsa cómo unos pícaros consiguen obtener beneficios mostrando un retablo inexistente del que solo pueden ver las supuestas maravillas aquellos que no tienen sangre judía y son hijos de legitimo matrimonio.

Una representación que viene de la mano de Joglars –Premio Nacional de Teatro de España (1994) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1999)–, compañía fundada en 1961 por Albert Boadella, es una de las compañías teatrales más longevas, premiadas e influyentes del mundo. Entradas desde los 12 a los 36 euros.

Dentro del marco del Festival de Teatro, el lunes llega Blaubeeren, que con la adaptación y dirección Sergio Peris-Mencheta, y con Clara Alvarado y Víctor Clavijo, entre otros, cuenta la historia de unas fotografías de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos revelan sobre el holocausto y sobre nuestra humanidad. Entradas desde los 12 a los 36 euros.

El martes, Carmen, nada de nadie, sobre la vida de Carmen Díez de Rivera fue la primera y única mujer en ocupar el cargo de jefa de Gabinete de un presidente del Gobierno en España y trabajó codo a codo con Adolfo Suárez durante los años cruciales de la Transición. Aquí el precio único es de 30 euros.

Y el miércoles, La casa de Bernarda Alba, dirigida por Pepa Gamboa, vuelve a los escenarios con la misma fuerza que la convirtió en un fenómeno social y teatral en 2009. Seis mujeres gitanas de El Vacie –asentamiento chabolista en Sevilla y el más antiguo de España–, algunas sin saber leer ni escribir y todas sin experiencia sobre las tablas, encontraron en esta obra una forma de transformar sus vidas. Desde los 11 a los 32 euros.

Todos los pases son a las 20h.

En el Teatro del Soho, últimos días, hasta el domingo, para poder ver Godspell, un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes y que cuenta con la dirección de Antonio Banderas.

En el Palacio de Congresos de Málaga, nuestra propuesta musical. El tributo a Abba, un espectacular show que logra captar la esencia y el estilo tan característico del grupo, con una exuberante puesta en escena, extravagantes trajes y voces únicas. A las 21:30, con entradas desde los 38,70 euros.

Y otra opción, nos llega en la Sala Paría 15 con MVRK y su Pórtate bien on tour.