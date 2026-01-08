EMPRESA

Kimpton Los Monteros Marbella se consolida como uno de los hoteles de lujo más premiados del año

Kimpton Los Monteros Marbella continúa fortaleciendo su posicionamiento en la escena internacional, consolidándose como uno de los proyectos hoteleros más premiados del año. Su reciente distinción como Best New Luxury Hotel en los Beyond Luxury Awards —uno de los reconocimientos más relevantes en el sector del lujo y la hospitalidad premium— amplía todavía más el alcance de un proyecto ya aclamado por su excelencia estética, conceptual y experiencial.

Isabel Naranjo

Malaga |

Hotel
Kimpton Los Monteros Marbella se consolida como uno de los hoteles de lujo más premiados del año | www.ondacero.es

A este reconocimiento se suma la certificación de edificio sostenible BREEAM con calificación “Very Good”, que avala el compromiso del hotel con la sostenibilidad, la eficiencia ambiental y la gestión responsable del edificio, reforzando su posicionamiento como un proyecto alineado con los más altos estándares internacionales de construcción sostenible.

La propuesta de rediseño del hotel, desarrollada por El Equipo Creativo, ha captado la atención global y ha logrado un impacto excepcional en el circuito internacional de premios en 2025, situando al hotel entre los proyectos más reconocidos del sector, especialmente en las categorías de interiorismo y espacios públicos.

El proyecto se ha convertido en uno de los más destacados del año, acumulando reconocimientos en certámenes que marcan tendencia en la industria del diseño de interiores, la arquitectura y la hospitalidad.

Estos premios no solo avalan la excelencia del diseño; también posicionan al hotel como un referente europeo en innovación estética, conceptualización de espacios y diseño sensorial.

Premios ganados

El proyecto ha sido distinguido en cinco de los premios más influyentes de la industria, consolidando al hotel como un referente en diseño de espacios públicos e interiorismo y hostelería de lujo:

Beyond Luxury Awards- Winner- Best New Luxury Hotel

AMA Architecture Madrid Awards – Winner – Hotel

Gold Key Awards for Excellence in Hospitality Design (Nueva York) – Winner – Lobby Luxury Category

The International Hotel & Property Awards (Londres) – Winner – Lobby / Public Areas – Europe

SBID International Design Awards (Londres) – Winner – Hotel Public Space Design – Europe

Estos reconocimientos son otorgados por jurados internacionales, líderes de la industria y medios especializados, reforzando la excelencia estética, técnica y conceptual del proyecto.

Nominaciones de prestigio

Además de los galardones obtenidos, Kimpton Los Monteros Marbella ha sido finalista en algunos de los certámenes más competitivos del diseño, ampliando su presencia en Europa, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica:

Best of Year Awards – Interior Design Magazine – Shortlist – Chain Hotel

AHEAD Awards Europe – Shortlist – Landscape & Exterior Spaces

FX Interior Design Awards – Shortlist – Hotel

Global Project Awards by Design et Al – Finalist – Lobby / Public Areas – Global

Restaurant & Bar Design Awards – Shortlist – Hotel / Restaurant & Bars within a Hotel– Azul Bar

SCAPE Awards of Excellence (South Africa) – Shortlist – Global Hospitality Build of the Year

Architecture Hunter Awards (Brasil) – Shortlist – Interior Design / Commercial and Offices

Premios Cerámica – Mención Especial – Diseño Interior

Estas nominaciones confirman la solidez del proyecto en todas sus dimensiones: desde espacios públicos, pasando por el diseño exterior, y la identidad visual.

Estos premios subrayan la capacidad del proyecto para reinterpretar la esencia mediterránea desde una mirada actual, conectando artesanía, cultura local y diseño emocional. La propuesta sitúa al hotel como un referente no solo en España, sino en el escenario global del diseño y la hospitalidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer