Kimpton Los Monteros Marbella se consolida como uno de los hoteles de lujo más premiados del año

A este reconocimiento se suma la certificación de edificio sostenible BREEAM con calificación “Very Good”, que avala el compromiso del hotel con la sostenibilidad, la eficiencia ambiental y la gestión responsable del edificio, reforzando su posicionamiento como un proyecto alineado con los más altos estándares internacionales de construcción sostenible.

La propuesta de rediseño del hotel, desarrollada por El Equipo Creativo, ha captado la atención global y ha logrado un impacto excepcional en el circuito internacional de premios en 2025, situando al hotel entre los proyectos más reconocidos del sector, especialmente en las categorías de interiorismo y espacios públicos.

El proyecto se ha convertido en uno de los más destacados del año, acumulando reconocimientos en certámenes que marcan tendencia en la industria del diseño de interiores, la arquitectura y la hospitalidad.

Estos premios no solo avalan la excelencia del diseño; también posicionan al hotel como un referente europeo en innovación estética, conceptualización de espacios y diseño sensorial.

Premios ganados

El proyecto ha sido distinguido en cinco de los premios más influyentes de la industria, consolidando al hotel como un referente en diseño de espacios públicos e interiorismo y hostelería de lujo:

Beyond Luxury Awards- Winner- Best New Luxury Hotel

AMA Architecture Madrid Awards – Winner – Hotel

Gold Key Awards for Excellence in Hospitality Design (Nueva York) – Winner – Lobby Luxury Category

The International Hotel & Property Awards (Londres) – Winner – Lobby / Public Areas – Europe

SBID International Design Awards (Londres) – Winner – Hotel Public Space Design – Europe

Estos reconocimientos son otorgados por jurados internacionales, líderes de la industria y medios especializados, reforzando la excelencia estética, técnica y conceptual del proyecto.

Nominaciones de prestigio

Además de los galardones obtenidos, Kimpton Los Monteros Marbella ha sido finalista en algunos de los certámenes más competitivos del diseño, ampliando su presencia en Europa, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica:

Best of Year Awards – Interior Design Magazine – Shortlist – Chain Hotel

AHEAD Awards Europe – Shortlist – Landscape & Exterior Spaces

FX Interior Design Awards – Shortlist – Hotel

Global Project Awards by Design et Al – Finalist – Lobby / Public Areas – Global

Restaurant & Bar Design Awards – Shortlist – Hotel / Restaurant & Bars within a Hotel– Azul Bar

SCAPE Awards of Excellence (South Africa) – Shortlist – Global Hospitality Build of the Year

Architecture Hunter Awards (Brasil) – Shortlist – Interior Design / Commercial and Offices

Premios Cerámica – Mención Especial – Diseño Interior

Estas nominaciones confirman la solidez del proyecto en todas sus dimensiones: desde espacios públicos, pasando por el diseño exterior, y la identidad visual.

Estos premios subrayan la capacidad del proyecto para reinterpretar la esencia mediterránea desde una mirada actual, conectando artesanía, cultura local y diseño emocional. La propuesta sitúa al hotel como un referente no solo en España, sino en el escenario global del diseño y la hospitalidad.