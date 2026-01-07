Concierto histórico en Marenostrum Fuengirola: Romeo Santos y Prince Royce cantarán el próximo 26 de junio

Marenostrum Fuengirola confirma una de las actuaciones más esperadas del próximo año con Romeo Santos y Prince Royce en su gira europea “Mejor Tarde que Nunca”, el 26 de junio en el escenario principal Unicaja. Los dos nombres más influyentes y determinantes de la bachata y la música latina girarán por primera vez, convirtiendo este evento en un acontecimiento sin precedentes para el género y el público europeo.

Entradas a la venta desde mañana, jueves 8 de enero, en la página web de Marenostrum Fuengirola: https://marenostrumfuengirola.com/eventos/romeo-santos-prince-royce/.