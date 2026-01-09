El Teléfono de la Esperanza atendió a más de 15.000 personas en el año 2025

Málaga, en 2026, el Teléfono de la Esperanza de Málaga conmemora medio siglo de escucha activa, apoyo emocional y acompañamiento a quienes más lo necesitan. Durante este año tan especial, la organización ha preparado una serie de eventos significativos para reforzar su compromiso con la comunidad y recordar los hitos más importantes de su historia.

Desayuno de Bienvenida: un inicio lleno de esperanza

El año de celebraciones arrancará con un Desayuno de Bienvenida. Este evento, se llevara a cabo en el Hotel Málaga Palacio en el que se reunirá a empresas, autoridades, colaboradores y padrinos y madrinas del 50ºAniversario para compartir un momento cercano y simbólico. El desayuno marcará el inicio de un calendario de actividades conmemorativas pensadas para acercar aún más la misión del Teléfono de la

Esperanza a la sociedad.

Ciclo de Conferencias con Profesionales de Renombre

A lo largo del año, se celebrará un Ciclo de Conferencias en el que expertos de diversas áreas compartirán sus conocimientos con la comunidad. El ciclo comenzará el 15 de abril, con la intervención Manuel Enciso con su ponencia denominada “IA y salud emocional”. El 22 de abril, el Dr. César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de los hospitales Quirón Málaga y Marbella “Cáncer y Salud mental”. El 6 de mayo, Miguel Herrero Díaz, coordinador del Programa de Prevención del Suicidio en Andalucía, ofrecerá una charla sobre los retos en este ámbito. Además, contaremos con la ponencia de Antonio Montiel, el 13 de mayo y por último el 21 de mayo con Jorge Garbajosa hará una mesa redonda junto con un periodista del ámbito del deporte.

Estas conferencias se llevarán a cabo en el Hotel Málaga Palacios, en un salón con capacidad para 150 asistentes. Las conferencias son de acceso gratuito hasta completar aforo a las 19:00.

Jornada de Puertas Abiertas: un día para conocer nuestra labor

El 24 de abril, se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en la sede del Teléfono de la Esperanza puesto que ese día en 1976 se registró la primera llamada de la sede. Durante este evento gratuito, los asistentes podrán conocer de cerca las instalaciones y el trabajo que se realiza día a día. La jornada incluirá un recorrido por los espacios de la organización y una presentación especial sobre la historia y los logros de la asociación. Además, los visitantes recibirán un aperitivo como muestra de agradecimiento.

Gala Benéfica: Cultura y solidaridad al alcance de todos

El Teléfono de la Esperanza organizará su tradicional Gala Benéfica, un evento que reunirá a la comunidad en torno a un espectáculo variado de arte, cultura y solidaridad. Esta gala tiene como objetivo recaudar fondos para continuar con la labor de acompañamiento emocional que realiza la organización.

En el Teatro Cervantes, durante el mes de octubre fecha por confirmar, en función de la disponibilidad del teatro.