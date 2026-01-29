El privilegio de lo extraordinario” es la nueva campaña que Higuerón Resort

aborear el arte: gastronomía con identidad y territorio

La propuesta gastronómica de Higuerón gira en torno a productos controlados y a una investigación constante del Mediterráneo. En Sollo, Diego Gallegos desarrolla un modelo apoyado en acuicultura propia, un enfoque que ha llevado al restaurante a obtener una Estrella Michelin, Dos Soles Repsol y la Estrella Verde de sostenibilidad. La trazabilidad del producto permite diseñar menús que evolucionan cada temporada y que conectan técnica, origen y propósito culinario.

Tras convertirse en la sede habitual del ciclo “A Cuatro Manos”, Arara Bistro Bar volverá a ser este año el punto de encuentro donde chefs con Estrella Michelin se unen al equipo del restaurante para crear propuestas colaborativas que acercan la alta cocina a un público más amplio.

Respirar la naturaleza: sostenibilidad que se percibe

Las áreas ajardinadas MED funcionan como ejes de circulación exterior y descanso: conectan hotel, centro de convenciones e Infinity Rooftop mediante espacios sombreados. Sus recorridos incorporan vegetación autóctona, camas balinesas, zonas de sombra y canales de agua que reducen la temperatura percibida en los paseos y zonas de estancia gracias a sombra vegetal y láminas de agua en puntos concretos. El proyecto prioriza especies autóctonas de bajo consumo hídrico y mantenimiento programado, y alinea pavimentos y cotas con accesos a hotel y salas.

Dentro de Higuerón Resort se encuentra Leiro Residences, un complejo de villas, áticos y apartamentos con identidad propia, rodeado de arte y naturaleza. Inaugurado en 2024, se ha convertido en una de las zonas más buscadas del resort: su diseño amplio y cómodo, el entorno artístico y la posibilidad de acceder directamente a todos los servicios del complejo lo han convertido en un auténtico reclamo para los visitantes. Cada espacio está creado para ofrecer bienestar y privacidad, y mantener el nivel de calidad y lujo que caracteriza al resort.

Mirar donde todo es arte: arquitectura y calma visual

Los pasillos principales incorporan una colección permanente de más de 400 obras, con piezas de artistas como Francisco Leiro y Lita Cabellut distribuidas en zonas comunes, salones y jardines. El recorrido funciona como un itinerario que permite encontrarse con el arte en distintos puntos del complejo. La arquitectura apuesta por espacios amplios y bien iluminados, con vistas cruzadas hacia el Mediterráneo y la Sierra de Mijas. Esta lógica también se aplica a las áreas destinadas a eventos, como el Salón Picasso -capaz de acoger hasta 1.000 personas- o a las zonas de cubierta, donde el Infinity Rooftop reúne piscina, solárium y áreas de observación.

Sentir la suavidad del bienestar: el tacto como memoria

El bienestar en Higuerón Resort se organiza en torno a espacios pensados para distintas formas de cuidado. El Higuerón Spa reúne circuito de hidroterapia, sauna, baño turco, piscina interior climatizada y una carta de masajes desarrollada por su equipo especializado. A ello se suma el entorno del Higuerón Sport Club, con más de 12.000 m² dedicados a entrenamiento, recuperación y servicios de medicina regenerativa.

Para quienes quieren sumar el golf a su estancia, Higuerón Resort se conecta con Higuerón Marbella Golf Resort —el histórico campo diseñado por Robert Trent Jones Sr. a pocos minutos de Marbella—, un entorno rodeado de naturaleza y vistas al Mediterráneo que invita a jugar con calma y a disfrutar del ritmo de la Costa del Sol. Esta posibilidad añade un capítulo más a la experiencia del resort, donde deporte, bienestar y paisaje conviven de forma orgánica.

El susurro del mar: la banda sonora del destino

La ubicación del resort, entre Benalmádena y Fuengirola, permite acceder a la playa mediante un tranvía interno que conecta el hotel con la costa en pocos minutos. En primera línea está The Beach Club Higuerón, un espacio que concentra parte de la actividad social del complejo, con propuestas que van desde el brunch hasta encuentros vespertinos y eventos culturales. La conexión entre las zonas más elevadas del resort —como el Infinity Rooftop— y la orilla del mar permite dos formas distintas de relacionarse con el Mediterráneo: una visión amplia desde la altura y otra más cercana al trasladarse directamente a la playa. Esta configuración facilita organizar la jornada con flexibilidad, combinando vistas, descanso o actividades junto al mar según el plan de cada momento.

“Higuerón Resort está diseñado para que cada estancia combine arquitectura, arte, gastronomía y bienestar con acceso directo al Mediterráneo. Nuestro objetivo es que el huésped viva un recorrido completo y reconocible: desde los jardines MED y el Sport Club hasta The Beach Club y los espacios culturales del complejo. En definitiva, una experiencia que vuelve siempre a lo esencial: vivir el lujo a través de los sentidos”, afirma Luis García, director de Comunicación y Marketing de Higuerón Resort.