El Orquidario de Estepona llega a la 24ª Conferencia Mundial de Orquídeas como referente europeo

Dresde se convertirá en los próximos días en la capital mundial de las orquídeas con la celebración de la 24ª World Orchid Conference, organizada por la Sociedad Alemana de Orquídeas (Deutsche Orchideen-Gesellschaft), y celebrada conjuntamente con la Feria de Pascua de Dresde en el moderno recinto ferial Messe Dresden. Se trata de un evento que solo se celebra cada tres años y que no tiene lugar en Europa desde hace más de dos décadas, cuando lo acogió Dijon (Francia), y que no pisaba suelo alemán desde hace más de medio siglo.

La representación andaluza en este evento de alcance mundial correrá a cargo del Orquidario de Estepona, que acudirá con una delegación formada por su director técnico, Manuel Lucas García, y dos miembros del equipo técnico, Anatoli Minzatu y Sergiy Onyshchuk. “Es sin duda el evento más importante para los amantes de las orquídeas y por ello la presencia del Orquidario de Estepona como el mayor de España es casi obligada”, apunta Manuel Lucas. El Orquidario instalará un expositor junto al resto de asociaciones españolas integradas en el Consejo Europeo de la Orquídea, con el doble objetivo de participar activamente en el congreso y también de dar visibilidad al propio Orquidario de Estepona y a la provincia de Málaga, extraordinariamente rica en especies de orquídeas autóctonas.

Además, Anatoli Minzatu y Sergiy Onyshchuk presentarán a concurso algunas de las orquídeas que se cultivan en las instalaciones esteponeras, y María José Muñoz, colaboradora habitual y donante de plantas al Orquidario, también competirá con ejemplares propios.

La presencia del Orquidario no se limitará a la exposición. Manuel Lucas García desempeñará un papel central en múltiples actos del programa oficial como responsable del propio Orquidario y como secretario general del Consejo Europeo de la Orquídea: el miércoles 25 de marzo actuará como juez del Campeonato Mundial, junto a María José Muñoz, en la jornada en que se evaluarán los mejores ejemplares procedentes de todo el planeta. El viernes 27, en su condición de agregado del departamento de conservación del comité de la Conferencia Mundial, participará en una reunión con una veintena de expertos internacionales para impulsar planes y proyectos de conservación de orquídeas en distintos países. Ese mismo día, como secretario general del Consejo Europeo de la Orquídea, moderará el debate científico sobre el género Bulbophyllum y actuará como jurado en el concurso de carteles, cuya entrega de premios también se celebrará esa jornada. Entre los participantes en dicho concurso figuran jóvenes talentos que acuden bajo el patrocinio de la UNESCO.

El sábado 28 de marzo, Manuel Lucas presidirá tanto la reunión de la junta directiva como la asamblea de socios del Consejo Europeo de la Orquídea. También presidirá la reunión de editores de revistas orquideológicas europeas, en la que se pondrán en marcha nuevas plataformas y mecanismos de intercambio de artículos y bases de datos para investigadores del sector.

La World Orchid Conference 2026 espera reunir a cerca de 500 congresistas internacionales y superar los 50.000 visitantes en la exposición adjunta. El programa incluye conferencias de expertos de todo el mundo sobre cultivo, conservación, historia, ciencia e hibridación de orquídeas; una gran zona de ventas con más de 75 expositores de viveros y sociedades de los cinco continentes; y la exposición de Arte Botánico, organizada por la Verein für Botanische Kunst Deutschland, con más de 50 obras originales de artistas internacionales.

Los actos sociales completarán una agenda de excepción: la «Noche de las Orquídeas» el viernes 27, con música y ambiente romántico, y la Cena de Gala del sábado 28 en el histórico restaurante Ball & Brauhaus Watzke, a orillas del río Elba, donde se entregarán los premios del campeonato.

Uno de los reconocimientos más significativos para Estepona en este congreso no procede solo de la participación de su equipo, sino del propio programa oficial del evento. La organización de la World Orchid Conference ha diseñado, junto a la operadora IC-Naturreisen, cuatro excursiones exclusivas para los participantes que han viajado desde distintos rincones del mundo, con el espíritu de "viajar entre amigos". Una de esas cuatro rutas de élite es el Viaje a los Puntos Clave de Orquídeas de Andalucía, que se celebrará del 30 de marzo al 6 de abril de 2026, justo al concluir el congreso.

Este viaje incluye una visita a Estepona centrada posteriormente en ruta guiada por el curator al Orquidario de Estepona. No es un destino secundario: es uno de los hitos botánicos centrales de la excursión, junto a la Alhambra de Granada, las ciudades históricas de Ronda, Setenil de las Bodegas y Málaga, y las excursiones por los montes de Coín y Archidona en busca de orquídeas silvestres. El programa prevé el avistamiento de alrededor de 30 especies de orquídeas silvestres y hasta 15 híbridos naturales, con excursiones guiadas por expertos orquideólogos, tales como Manuel Becerra (con una veintena de libros publicados sobre orquídeas), José Antonio Díaz, esteponero (considerado como el mejor fotógrafo de orquídeas de España) y Damián Quintana.

Entre las especies más destacadas que florecen en esas fechas figura la rara Ophrys atlantica, junto a Ophrys algarvensis, o la esquiva Spiranthes aestivalis y numerosos híbridos naturales. Los participantes que deseen prolongar su estancia podrán además asistir a las Jornadas Andaluzas de Orquideoflora en Archidona, el mayor encuentro orquideológico de España, que incluye conferencias, excursiones, talleres de fotografía naturalista y salidas de campo.

El hecho de que el Orquidario de Estepona sea uno de los cuatro destinos europeos seleccionados por los organizadores del WOC —junto a Creta, Sicilia y los jardines botánicos de Alemania, Austria y República Checa— supone un reconocimiento internacional de primer orden para la institución y para la provincia de Málaga como territorio de excepcional riqueza orquideológica.

La participación del Orquidario de Estepona en este escenario supone un reconocimiento al trabajo que esta institución realiza en la conservación, cultivo e investigación de orquídeas, y proyecta internacionalmente la riqueza natural de la Costa del Sol como territorio de extraordinaria biodiversidad orquideológica. “El Orquidario de Estepona es un destino para todos los amantes de las orquideas y todo un referente actualmente en Europa”.