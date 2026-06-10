Metrovacesa obtiene la licencia de obra de Adagio, en Estepona

Un proyecto residencial integrado en la Nueva Milla de Oro



Ubicado entre Marbella y Estepona, Adagio se sitúa en Cancelada, una de las zonas residenciales más consolidadas y con mayor proyección de la Costa del Sol. La promoción contará con 80 viviendas de 2 y 3 dormitorios con terrazas y/o jardines, incluyendo 10 viviendas tipo dúplex y 4 unifamiliares adosadas.



El proyecto ha sido concebido para ofrecer viviendas orientadas al confort, la privacidad y la conexión con el entorno, gracias a una disposición arquitectónica escalonada que favorece las vistas despejadas hacia la sierra y la costa mediterránea. Muchas de las viviendas dispondrán, además, de vistas al mar.



Zonas comunes orientadas al bienestar y la sostenibilidad



Adagio incorporará una amplia oferta de zonas comunes concebidas para el ocio y el bienestar de los residentes, entre las que destacan piscina, gimnasio equipado, zonas ajardinadas, área zen exterior, bicicleteros y zona de uso deportivo al aire libre.

Asimismo, la promoción dispondrá de acceso al Club House exclusivo con spa, sauna, gimnasio, áreas sociales interiores y cafetería con terraza para los residentes de las urbanizaciones de la zona.



En materia de sostenibilidad, el proyecto contará con sello Domum de Metrovacesa y doble calificación energética AA, incorporando sistemas de aerotermia para agua caliente sanitaria y climatización de alta eficiencia, aislamiento termoacústico y medidas orientadas al ahorro energético y al consumo responsable de agua.



Un mercado residencial impulsado por la demanda estructural



La obtención de la licencia de obra de Adagio se produce en un contexto de elevada demanda residencial en la provincia de Málaga, uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de España. Según el último análisis de Metrovacesa R3search, la provincia ha ganado más de 18.000 habitantes en el último año y continúa registrando una intensa actividad residencial, impulsada tanto por la demanda nacional como internacional, que ya representa el 38% de las compraventas de vivienda.



A pesar de la recuperación de la actividad promotora, Málaga mantiene un déficit acumulado de alrededor de 12.800 viviendas generado entre 2021 y 2025, reflejo de una demanda que durante años ha crecido por encima de la capacidad de producción del mercado. Este desequilibrio continúa ejerciendo presión sobre los precios residenciales, que han aumentado un 10,1% en el último año.



En este contexto, proyectos como Adagio contribuyen a ampliar la oferta residencial disponible en la Costa del Sol mediante viviendas adaptadas a las necesidades actuales del mercado, en uno de los enclaves con mayor capacidad de atracción residencial de España.