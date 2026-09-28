MERCAMÁLAGA abre el plazo de inscripción para el curso 26/27 de su programa educativo para fomentar una dieta saludable

MERCAMÁLAGA ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su Programa Educativo, una iniciativa gratuita dirigida a los centros de Educación Primaria de la provincia de Málaga que tiene como objetivo promover entre los más jóvenes la alimentación saludable, la educación ambiental y el conocimiento del funcionamiento de un mercado mayorista de productos frescos.

Desde su puesta en marcha en 2015, más de 3.500 escolares malagueños han participado en este programa, que combina visitas a la Unidad Alimentaria de MERCAMÁLAGA con sesiones educativas desarrolladas en los propios centros escolares. Durante el último curso, más de 500 estudiantes disfrutaron de esta experiencia, diseñada de acuerdo con los contenidos educativos de la etapa de Primaria y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

Dos modalidades adaptadas a cada etapa educativa

El Programa Educativo de MERCAMÁLAGA ofrece dos modalidades de participación, adaptadas a los diferentes ciclos de Educación Primaria.

Visitas a MERCAMÁLAGA para alumnos de 5º y 6º de Primaria. Los escolares recorren las instalaciones de la Unidad Alimentaria para conocer de primera mano cómo se organiza la distribución de los productos frescos y el papel que desempeña el mercado mayorista dentro de la cadena agroalimentaria. La actividad incluye talleres prácticos sobre frutas, hortalizas y pescado, un desayuno saludable, material didáctico y explicaciones en el aula de MERCAMÁLAGA.

Visitas de MERCAMÁLAGA a los centros educativos para alumnos de 2º y 3º de Primaria. En esta modalidad, los monitores se desplazan hasta los colegios para desarrollar sesiones participativas centradas en los valores nutricionales, la composición de los alimentos y la adquisición de hábitos saludables. A través de juegos, dinámicas y actividades sensoriales, el alumnado aprende de una forma amena y adaptada a su edad la importancia de mantener una alimentación equilibrada.

Actividad gratuita para los centros participantes

MERCAMÁLAGA asume íntegramente los costes asociados a las actividades, como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y con la comunidad educativa. De esta forma, los centros participantes disponen de transporte en autobús para las visitas a la Unidad Alimentaria, un equipo de monitores especializados y todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

El programa cuenta, un año más, con la colaboración de las asociaciones mayoristas de frutas y hortalizas, ACMERMA, y de pescados y mariscos, AMPESME, que contribuyen a acercar a los niños y niñas la importancia de los productos frescos y de una dieta equilibrada.

“Con el inicio del curso escolar, queremos invitar a los centros educativos a sumarse a este programa que nos apasiona y que transmite valores fundamentales a los más jóvenes. Nuestro objetivo es que conozcan qué es MERCAMÁLAGA, cómo funciona la industria agroalimentaria de Málaga y Andalucía y la importancia de los productos frescos para una alimentación saludable”, señalan desde la dirección de MERCAMÁLAGA.

Inscripciones abiertas

Los centros educativos interesados en participar en esta nueva edición pueden solicitar su visita a la Unidad Alimentaria o la realización de una sesión en sus instalaciones a través del formulario disponible en www.comebiencrecefuerte.com.

En el caso de las visitas a MERCAMÁLAGA, el aforo máximo establecido es de 50 alumnos por grupo.