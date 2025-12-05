McArthurGlen Málaga inicia hoy su programación especial de Navidad con la visita de Papa Noel y el Grinch

A partir de hoy viernes, Papa Noel volverá a visitar McArthurGlen Málaga acompañado de sus elfos y del travieso Grinch. Los más pequeños podrán conocerlos en persona en distintas fechas a lo largo del mes de diciembre y disfrutar de una photo opportunity especial en el “Santa’s Grotto”, el espacio navideño diseñado para inmortalizar los recuerdos más mágicos de estas fechas.

Toda esta experiencia se completa con una impresionante decoración navideña, cuyo elemento más destacado es un árbol de Navidad de 17 metros de altura, que se convierte otro año más en uno de los grandes protagonistas del centro comercial. Además, el primer fin de semana de enero, McArthurGlen Málaga sorprenderá a sus clientes con una activación especial que les permitirá llevarse una felicitación personalizada, cerrando así las fiestas navideñas de una forma original y emotiva.

Por otra parte, McArthurGlen Málaga pondrá en marcha una promoción especial de Navidad a partir del 13 de diciembre, con descuentos adicionales sobre precios outlet, antes del inicio oficial de las Rebajas de Invierno, que comenzarán el 26 de diciembre.