MASKO PARTY 2026 convertirá Málaga en el gran punto de encuentro pet-friendly del sur de España

Málaga acogerá los próximos 30 y 31 de mayo de 2026 la primera edición de MASKO PARTY Edición Canina, un gran evento pet-friendly pensado para amantes de los animales, familias y profesionales del sector.
Durante todo el fin de semana, Málaga Forum se transformará en un espacio de convivencia, ocio y aprendizaje dedicado al bienestar animal, con actividades continuas desde las 11:00h hasta las 20:00h tanto sábado como domingo.
MASKO PARTY reunirá a algunas de las principales marcas del sector mascotas, entre ellas Kiwoko y Mundo Animal, junto a empresas especializadas, protectoras, profesionales del adiestramiento, veterinarios y asociaciones vinculadas al cuidado animal.
El evento ofrecerá una programación muy amplia con exhibiciones de peluquería canina, demostraciones de agility, ponencias de adiestramiento, exhibiciones del grupo canino policial, concursos, reconocimientos y pasarelas de adopción organizadas junto a asociaciones protectoras.
Entre las actividades más destacadas del sábado 30 de mayo se incluyen:
- Exhibición de peluquería canina de la mano de Kiwoko
- Ponencia de adiestramiento con Sergio Teig
- Pasarelas de adopción junto a S.P.A.P, Apariv y El Rincón Canino
- Exhibición del grupo canino de la Policía Local de Rincón
- Exhibición de agility y concursos
El domingo 31 de mayo continuará la programación con:
- Exhibiciones de adiestramiento
- Charlas veterinarias y bienestar animal
- Nuevas pasarelas de adopción
- Exhibiciones de peluquería canina
- Actividades agility y exhibiciones participativas
Además de las actividades principales, MASKO PARTY contará con:
- Zona comercial con productos y servicios especializados
- Zona de ocio gastronómica con diferentes opciones de restauración y food trucks
- Zona de juegos infantiles para los más pequeños
- Espacios adaptados para mascotas de distintos tamaños
- Ambiente completamente pet-friendly para disfrutar en familia
La organización espera reunir a miles de asistentes en un evento que nace con el objetivo de fomentar la convivencia responsable, la adopción y el bienestar animal, combinando entretenimiento, formación y experiencias para toda la familia.
El actor Salva Reina colaborará como embajador del evento, apoyando la difusión de una iniciativa comprometida con el mundo animal y la convivencia responsable.