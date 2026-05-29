Animales

MASKO PARTY 2026 convertirá Málaga en el gran punto de encuentro pet-friendly del sur de España

El evento ofrecerá una programación muy amplia con, entre otros, exhibiciones de peluquería canina, demostraciones de agility, ponencias de adiestramiento y exhibiciones del grupo canino policial

Redacción

Málaga |

MASKO PARTY 2026 convertirá Málaga en el gran punto de encuentro pet-friendly del sur de España
MASKO PARTY 2026 convertirá Málaga en el gran punto de encuentro pet-friendly del sur de España | MASKO PARTY

Málaga acogerá los próximos 30 y 31 de mayo de 2026 la primera edición de MASKO PARTY Edición Canina, un gran evento pet-friendly pensado para amantes de los animales, familias y profesionales del sector.

Durante todo el fin de semana, Málaga Forum se transformará en un espacio de convivencia, ocio y aprendizaje dedicado al bienestar animal, con actividades continuas desde las 11:00h hasta las 20:00h tanto sábado como domingo.

MASKO PARTY reunirá a algunas de las principales marcas del sector mascotas, entre ellas Kiwoko y Mundo Animal, junto a empresas especializadas, protectoras, profesionales del adiestramiento, veterinarios y asociaciones vinculadas al cuidado animal.

El evento ofrecerá una programación muy amplia con exhibiciones de peluquería canina, demostraciones de agility, ponencias de adiestramiento, exhibiciones del grupo canino policial, concursos, reconocimientos y pasarelas de adopción organizadas junto a asociaciones protectoras.

Entre las actividades más destacadas del sábado 30 de mayo se incluyen:

  • Exhibición de peluquería canina de la mano de Kiwoko
  • Ponencia de adiestramiento con Sergio Teig
  • Pasarelas de adopción junto a S.P.A.P, Apariv y El Rincón Canino
  • Exhibición del grupo canino de la Policía Local de Rincón
  • Exhibición de agility y concursos

El domingo 31 de mayo continuará la programación con:

  • Exhibiciones de adiestramiento
  • Charlas veterinarias y bienestar animal
  • Nuevas pasarelas de adopción
  • Exhibiciones de peluquería canina
  • Actividades agility y exhibiciones participativas

Además de las actividades principales, MASKO PARTY contará con:

  • Zona comercial con productos y servicios especializados
  • Zona de ocio gastronómica con diferentes opciones de restauración y food trucks
  • Zona de juegos infantiles para los más pequeños
  • Espacios adaptados para mascotas de distintos tamaños
  • Ambiente completamente pet-friendly para disfrutar en familia

La organización espera reunir a miles de asistentes en un evento que nace con el objetivo de fomentar la convivencia responsable, la adopción y el bienestar animal, combinando entretenimiento, formación y experiencias para toda la familia.

El actor Salva Reina colaborará como embajador del evento, apoyando la difusión de una iniciativa comprometida con el mundo animal y la convivencia responsable.

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