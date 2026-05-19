GASTRONOMÍA

MarXa Chiringuito: el grill más chic de la costa andaluza

El restaurante al aire libre más sofisticado del resort regresa reafirmándose como uno de los enclaves imprescindible de la costa gaditana y promete: gastronomía de cercanía, atardeceres con vistas privilegiadas y el mejor ambiente chill en Sotogrande,

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastro
MarXa Chiringuito: el grill más chic de la costa andaluza | www.ondacero.es

Su disposición, abierta y fluida, invita a disfrutar de cenas al aire libre en ambiente relajado donde el producto de cercanía con toque ahumado es el protagonista. Todo ello acompañado por sesiones de DJ al atardecer, que marcan el pulso del espacio a medida que cae la luz.

En el centro de la propuesta, la cocina de brasas liderada por el chef ejecutivo del hotel, Leandro Caballero . Su carta se inspira en la tradición mediterránea y gira en torno al producto con una carta pensada para compartir y disfrutar sin prisas.

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