MarXa Chiringuito: el grill más chic de la costa andaluza

Su disposición, abierta y fluida, invita a disfrutar de cenas al aire libre en ambiente relajado donde el producto de cercanía con toque ahumado es el protagonista. Todo ello acompañado por sesiones de DJ al atardecer, que marcan el pulso del espacio a medida que cae la luz.

En el centro de la propuesta, la cocina de brasas liderada por el chef ejecutivo del hotel, Leandro Caballero . Su carta se inspira en la tradición mediterránea y gira en torno al producto con una carta pensada para compartir y disfrutar sin prisas.