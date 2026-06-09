El 18 de Agosto de 2026

Marenostrum Fuengirola acogeré la quinta edición del festival independiente Luna Sur

El festival independiente Luna Sur celebrará su quinta edición el próximo 18 de agosto de 2026 en Marenostrum Fuengirola, consolidándose como una de las propuestas musicales más especiales del verano en Andalucía. En esta nueva entrega, Luna Sur reunirá a Ultraligera, La La Love You, Paula Mattheus, Puño Dragón y Juanca & Pope Supersub DJ’s, una selección de artistas que reflejan el espíritu indie del festival y su apuesta por el talento nacional.

Isabel Naranjo

Malaga |

Festival
Marenostrum Fuengirola acogeré la quinta edición del festival independiente Luna Sur | www.ondacero.es

El próximo 18 de agosto, el recinto de Marenostrum Fuengirola abrirá sus puertas a las 18:00 horas, dando inicio a una jornada musical pensada para el disfrute del verano en formato tardeo, con cierre previsto a las 00:00 horas, convirtiendo la fecha en una de las citas más esperadas de la temporada.

Desde su nacimiento, Luna Sur ha mantenido una filosofía clara: integrar la música en directo con el entorno único de Marenostrum Fuengirola, uno de los espacios al aire libre más emblemáticos del sur de Europa. En cada edición, el festival ha trabajado para que la experiencia vaya más allá del escenario, creando un ambiente donde público, artistas y paisaje conviven en equilibrio.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, el festival mantiene su apuesta por una experiencia completa que incluye además una zona gastronómica con diferentes propuestas culinarias, pensada para acompañar la jornada desde primera hora de la tarde.

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