Marenostrum Fuengirola acogeré la quinta edición del festival independiente Luna Sur

El próximo 18 de agosto, el recinto de Marenostrum Fuengirola abrirá sus puertas a las 18:00 horas, dando inicio a una jornada musical pensada para el disfrute del verano en formato tardeo, con cierre previsto a las 00:00 horas, convirtiendo la fecha en una de las citas más esperadas de la temporada.

Desde su nacimiento, Luna Sur ha mantenido una filosofía clara: integrar la música en directo con el entorno único de Marenostrum Fuengirola, uno de los espacios al aire libre más emblemáticos del sur de Europa. En cada edición, el festival ha trabajado para que la experiencia vaya más allá del escenario, creando un ambiente donde público, artistas y paisaje conviven en equilibrio.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, el festival mantiene su apuesta por una experiencia completa que incluye además una zona gastronómica con diferentes propuestas culinarias, pensada para acompañar la jornada desde primera hora de la tarde.